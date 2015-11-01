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Oyunu değiştiren otomobil: ‘Alfa Romeo Giulia’

Oyunu değiştiren otomobil: ‘Alfa Romeo Giulia’

Alfa Romeo’nun daha şimdiden yaşayan efsane haline gelen sportif sedanı Giulia, İngiliz otomobil dergisi Autocar tarafından, “Game Changer Ödülü”ne layık görüldü. Tanıtıldığı günden bu yana global nitelikteki birçok ödülün sahibi olan Alfa Romeo Giulia, dünyanın en köklü ve saygın otomobil dergilerinden biri olan Autocar tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü. Autocar Ödülleri 2017 kapsamında verilen […]

44 dakika önce -
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Alfa Romeo’nun daha şimdiden yaşayan efsane haline gelen sportif sedanı Giulia, İngiliz otomobil dergisi Autocar tarafından, “Game Changer Ödülü”ne layık görüldü.

Tanıtıldığı günden bu yana global nitelikteki birçok ödülün sahibi olan Alfa Romeo Giulia, dünyanın en köklü ve saygın otomobil dergilerinden biri olan Autocar tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü. Autocar Ödülleri 2017 kapsamında verilen “Game Changer/Oyunu Değiştiren Otomobil” ödülüyle, İtalyan geleneklerini ateşli bir şekilde dışa vuran, gerçek bir sporcu olduğunu tekrar gözler önüne serdi. Eşsiz teknik altyapısı, mükemmel ağırlık dağılımı, yenilikçi güç ve aktarım organlarıyla, kendine özgü dinamik tasarım özelliklerini, yüksek kaliteli malzemeler ve kusursuz işçilikle harmanlayan Alfa Romeo Giulia, Autocar Dergisi tarafından “kendisine hayran bırakan, kendine özgü, belirgin şekilde üstünlüğe sahip, çarpıcı bir otomobil” övgüsü aldı.

GAME CHANGER ÖDÜLÜ

Autocar Dergisi Editörü Mark Tisshaw, Alfa Romeo Giulia için “Giulia, sadece en rekabetçi Alfa Romeo modeli olmakla kalmıyor; aynı zamanda damarlarında Alfisti kanı taşıyan herkesin en hoşlandığı otomobil olarak dikkat çekiyor. İnanılmaz performansı ve heyecan verici sürüş özellikleri ile Giulia, bir Alfa Romeo’da olmasını istediğiniz her şeye sahip” şeklinde açıklamada bulundu. Autocar’ın “Oyunu Değiştiren Otomobiller” kategorisinde, üyesi oldukları sınıfın standartlarını ileri boyutlara taşıyan ve otomobil kullanıcılarına fayda sağlamak adına geleneksel özelliklere meydan okuyan bir model, “Game Changer” Ödülü’ne layık görülüyor.

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