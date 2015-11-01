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750 beygirlik Pagani Huayra jet uçağına karşı

750 beygirlik Pagani Huayra jet uçağına karşı

Nevada’da Western filmlerini aratmayacak bir düello gerçekleşmek üzere: bir Pagani Huayra, eğitim amaçlı bir jet uçağına karşı. Kazanan kim olacak? Türünün hakkını veren her Western’de olduğu gibi, düellocular harekete geçmeden önce gözlerini birbirlerine dikecekler. Bir tarafta dünyanın en prestijli süper otomobillerinden biri var: motor ve şanzıman hariç 4.000’in üzerinde parçadan meydana gelen, P Zero Corsa […]

12 saat önce -
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Nevada’da Western filmlerini aratmayacak bir düello gerçekleşmek üzere: bir Pagani Huayra, eğitim amaçlı bir jet uçağına karşı. Kazanan kim olacak?

Türünün hakkını veren her Western’de olduğu gibi, düellocular harekete geçmeden önce gözlerini birbirlerine dikecekler. Bir tarafta dünyanın en prestijli süper otomobillerinden biri var: motor ve şanzıman hariç 4.000’in üzerinde parçadan meydana gelen, P Zero Corsa lastikleriyle donanmış, azami güvenlik ve üstün performans için özel olarak tasarlanmış Pagani Huayra. Karşısında ise bu olay için Pirelli logolarıyla donatılmış İtalyan menşeli bir eğitim uçağı: bir SIAI-MARCHETTI S-211. Düellonun gerçekleşeceği yer ise yakıcı öğle güneşinin altındaki bir çöl değil, Boulder City havalimanının pisti. Buna rağmen, havalimanının personeli havadaki gerilimi hissedebiliyor. Pilot ve sürücü araçlarına biniyor, motorlarını çalıştırıyor ve karşı karşıya geliyorlar. Ayakları gaz pedalında. Etraflarında dünya durmuş gibi. Geleneklere uygun bir şekilde birbirlerine hazır olduklarını söylüyorlar ve düello başlıyor!

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