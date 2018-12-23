Üretimine 1973 yılında başlanan Passat, geçen sürede dünyadaki en önemli otomobil modellerinden biri haline geldi. Toplam 29 milyona ulaşan üretim adediyle Passat, Beetle (21.5 milyon) ve Golf (35 milyon) ile beraber en başarılı üç Volkswagen modeli arasında yer alıyor

İlk olarak 1973 yılında pazara sunulan ve günümüzde her kıtada satışı gerçekleştirilen Passat, 45 yılını kutluyor. Bugüne kadar sekiz farklı nesilde 29 milyondan fazla üretilen ve Volkswagen tarihindeki en başarılı modellerden biri olan Passat’ın evriminde yeni bir başarıya daha yaklaşılıyor; 2019 yılında Passat kendi segmentinde 30 milyon satış adedini aşan ilk model olacak.

İlk Passat modeli, iki veya dört kapılı bir hatchback sedan olarak, büyük bagaj kapağıyla önceki bütün Volkswagen modellerinden daha farklı bir tasarımda satışa sunuldu. 4.190 mm uzunluğuyla, bugünkü T-Roc’tan biraz daha kısa olan ilk Passat modeli, geniş bir iç hacim sunuyordu. Model, 1974 yılında Passat Variant’ın lansmanının yapılmasıyla iç hacim konusunda daha da iddialı oldu.

Son nesliyle uzunluğu 4,887 mm’ye ulaşan ve sahip olduğu üst sınıf özellikleri, yüksek kaliteli malzemeleri ile Passat, aynı zamanda otomobil mühendisliğindeki ilerlemelerin de aynası haline geldi. Bütün öncü teknolojik gelişmeler – ABS fren sisteminden modern, akıllı sürüş destek sistemlerine kadar– geçtiğimiz yıllarda Passat modellerinde yerini aldı. Hem aile, hem profesyonel hayatın ihtiyaçlarını karşılayan model yer aldığı segmentin en başarılı otomobili haline geldi.

45. yaşını kutlayan Passat bugün Sedan ve Variant olmak üzere iki farklı gövde tipi ve dizel / benzinli geniş motor ve donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.