Mercedes-AMG GT ailesinin gelişimini devam ettiren 4-Kapılı Coupé; AMG performansından ödün vermiyor. GT 4-Kapılı Coupé, 3 farklı motor seçeneği ve 315 km/s’ye ulaşıyor.

Yeni AMG GT 4-Kapılı Coupé, tasarım mimarisi, gövde orantıları ve bünyesinde barındırdığı tasarım detaylarıyla “Duygusal Saflık” tasarım felsefesini takip ediyor. Markanın yalın tasarım yaklaşımını devam ettiren bu model, görünümüyle dinamizm, güç ve performans gibi kavramları çağrıştırıyor. AMG GT R’da olduğu gibi AIRPANEL sistemi, aracın aerodinamik verimliliğini arttırıyor. İnce MULTIBEAM LED farlar, AMG’ye özgü ön ızgara, köpek balığı burnu ve Jet-Wing (6 silindirli modelde A-Wing) gibi karakteristik AMG GT görünümü kazandırıyor.

ÇERÇEVESİZ YAN CAMLAR

Çerçevesiz yan camlar ve arkada konumlandırılan eğimli ön cam, Coupé’ye ait diğer özellikler olarak öne çıkıyor. Ayrıca dört kapı olmasına rağmen AMG GT modeline has siluet korunmaya devam ediyor. Güçlü omuz çizgisi kadar şişkin ve dışa doğru çıkıntılı arka çamurluklar güç ve performansa vurgu yapıyor. Arka tasarım ise AMG GT ailesinden izler taşıyor. İnce LED stop lambaları karakteristik bir görünüm sunarken, kademeli olarak açılan spoyler aktif aerodinamik yapıya vurgu yapıyor.

20 İNÇ JANT SEÇENEĞİ DE VAR

Dört kapılı AMG GT Coupé’nin dinamik ve şık görünümünü, boyutları 19 inç ile 21 inç arasında değişen jant alternatifleri tamamlıyor. AMG GT 53 versiyonu standart olarak önde 9,5 J x 19 jant ve 255/45 R 19 lastikler, arkada 11,0 J x 19 jant ve 285/40 R 19 lastiklerle yollara çıkıyor. AMG GT 63 S 4MATIC+ ise önde 9,5 J x 20 jant ve 265/40 R 20 lastikler, arkada 11,0 J x 20 jant ve 295/35 R 20 lastiklerle donatılıyor.

639 BEYGİRLİK V8 BİTURBO

Farklı AMG modellerinde kullanılan 4,0 litre hacimli V8 biturbo motor yeni Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ modelinde 639 BG ve 2.500 ile 4.500 d/d arasında 900 Nm tork üretiyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip ileri teknoloji ürünü motoru sayesinde yeni AMG GT 4-Kapılı Coupé’nin en üst güç versiyonu, 315 km/s maksimum hıza sahip ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,2 saniyede ulaşıyor.

6 SİLİNDİRLİ HİBRİT

İki farklı güç versiyonuna sahip V8 biturbo dışında yeni 4-Kapılı coupé, sıralı 6 silindirli motora sahip Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ olarak da sunuluyor. 435 BG (320 kW) üreten 3,0 litre hacimli motoru 22 BG (16 kW) ve 250 Nm tork üreten elektromotorlu Boost fonksiyonu destekliyor. Motor ile şanzımanın arasında konumlandırılan EQ Boost marş jeneratörü, marş motoru ile şarj dinamosunu tek bir elektromotorda bir araya getiriyor. EQ Boost ile desteklenen elektrikli kompresör (eZV) ve turbo besleme destekli yüksek performanslı motor AMG’ye özgü benzersiz performansı beraberinde getirirken, aynı zamanda düşük tüketim ve emisyon değerleriyle çevre dostu bir yapı sergiliyor. Dört kapılı AMG GT 53, 0’dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşıyor ve 285 km/s maksimum hıza erişebiliyor.

AMG SPEEDSHIFT ŞANZIMAN

Yeni 4-Kapılı AMG GT’nin 8 silindirli versiyonları için özel olarak optimize edilen AMG SPEEDSHIFT MCT 9G şanzımanın ıslak kavramalı oluşu bir yandan ağırlık avantajı sağlarken aynı zamanda tepkileri de iyileştiriyor. Optimize edilen yazılımın da katkısıyla son derece hızlı vites değiştiren şanzıman aynı zamanda birden fazla vites küçültme gerektiren durumlarda da son derece hızlı çalışıyor ve özellikle otomatik ara gazı fonksiyonuyla benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca kusursuz bir hızlanma performansı için bir de RACE START fonksiyonu sunuluyor. Sıralı 6 silindirli versiyonda ise AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman devreye giriyor. Özel olarak ayarlanan tork dönüştürücü, bu motorun gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılıyor.

AMG PERFORMANSI 4MATIC +

Tüm AMG GT 4-Kapılı Coupé modelleri standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ ile donatılıyor. Elektromekanik kavrama her daim etkin olan arka aksı değişken oranlarda ön aks ile bağlıyor. Tork dağılımı ise sürüş koşulları veya sürücünün isteğine bağlı olarak ayarlanıyor. Sadece yol tutuş ve viraj performansını arttırmakla kalmayan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, gücün kayıpsız bir şekilde yola aktarılmasını sağlayarak aynı zamanda hızlanma performansına da katkı sağlıyor. Tam değişken tork dağılımı drift imkânı da sunuyor. Diğer versiyonlarda isteğe bağlı olarak sunulan ve S versiyonunda standart olarak sunulan Drift modu, “RACE” sürüş modu seçilip ESP kapalı ve şanzıman modu manuel olduğunda etkinleştirilebiliyor. Drift modunun etkinleştirilmesiyle dört kapılı AMG GT, arkadan itişli bir spor otomobile dönüşüyor.

4 TEKERDEN KONTROL

8 silindirli versiyonlarda standart ve 6 silindirli versiyonda isteğe bağlı olarak sunulan aktif arka aks yönlendirmesi daha atak ve daha kıvrak sürüş özelliklerini beraberinde getiriyor. İki adet elektromotor 100 km/s hıza kadar arka tekerlekleri ön tekerleklerin aksi yönünde çeviriyor ve böylece aracın dönüşlerde daha kıvrak olmasını sağlıyor. 100 km/s ve üzerindeki hızlarda, arka tekerlekleri ön tekerleklerle aynı yönde çeviriyor ve böylece stabiliteyi arttırıyor. Sistem aynı zamanda arka tekerleklere uygulanan yanal kuvvetleri azalttığından aracın arka kısmında herhangi bir dengesizlik oluşturmadan sürücünün direksiyon emirlerine daha kesin ve hızlı cevap veriyor.

NABZA GÖRE ŞERBET: SÜRÜŞ MODLARI

Dört kapılı AMG GT motor seçeneğine bağlı olarak “Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport+”, “RACE” ve “Individual” olmak üzere altı adede kadar sürüş modu seçeneği sunuyor. Sürücü yeni AMG DYNAMICS programı altındaki sürüş modlarından birini orta konsoldaki düğme üzerinden seçerek dört kapılı AMG GT’nin karakterini o anki ihtiyacına veya sürüş tarzına uyarlayabiliyor. AMG DYNAMICS kavramının altında ayrıca seçilen sürüş moduna bağlı olarak otomatik bir şekilde etkinleşen “Temel”, “Gelişmiş”, “Pro” ve “Uzman” fonksiyonları bulunuyor. Bu fonksiyonlar seçilen sürüş moduna bağlı olarak; motor, yürüyen aksam, dört tekerlekten çekiş sistemi ve ESP® sistemlerinin çalışma prensibini ve tepkilerini ayarlıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER