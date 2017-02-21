Peugeot 2008 EAT6 1.2 PureTech testi

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, yeni 2008 ile SUV’ları aratmayan bir tasarıma kavuştu. Çok daha şık görünmeyi başaran araç, otomatik vitesli yei benzinli motoruyla iddialı

Peugeot, B sınıfındaki crossover modeli 2008’i yeniledi. Yeni tasarımıyla artık çok daha fazla SUV modellere benzeyen 2008, bunu düz inen burun tasarımı ve yüksek motor kaputuna borçlu. Şık tasarımıyla gözünü zirveye çeviren araçta artık Ultimate Kırmızı gövde rengi de sunuluyor. Bu hafta konuğumuz olan araç, yeni küçük hacimli benzinli motoru ve tam otomatik şanzıamıyla iddialı. Şık tasarım iç mekanda da kendini gösteriyor. Piyano boyalı yüzeyler, küçük direksiyon simidine sahip i-Cockpit ve gösterge çevresindeki mavi renkli LED aydınlatma araca farklı bir hava katıyor. İç mekandaki yaşam alanı oldukça ferah. Araç, hem baş hem diz mesafesi konusunda bir üst segmenti aratmıyor.

110 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Yeni 2008’de, Mirror Link sistemi üzerinde geliştirilen Mirror Screen ve Apple Carplay, geri görüş kamerası, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi ve Otomatik Park Sistemi gibi sınıfında az görülen ekipmanlar da sunuluyor. Markanın ödüllü motor 1.2 litrelik PureTech, artık 2008 ürün gamına eklenmiş. 110 beygir güç ve 205 nm tork üreten motor, 6 ileri tam otomatik şanzıman EAT6 ile kombine ediliyor. Araç, 0’dan 100 km/s sürate 10.3 saniyede ulaşırken maksimum hız da saatte 188 kilometre olarak belirlenmiş. Alt devirlerden itibaren sunulan tork, kullanım sırasında araca atak bir sürüş karakteri kazandırıyor.

ORTALAMA TÜKETİM 4.8 LİTRE

Gücüne göre iyi bir çekişe sahip olan araç, hızlı ve sarsıntısız vites geçişleri sağlayan EAT6 ile ideal bir kombinasyon oluşturmuş. Önden çekişli araçta Grip Control sistemi de sunuluyor. Sistem 5 farklı moda sahip ve kar, kum, kar, ESP off ve normal sürüş ayarları seçilebiliyor. Araç seçilen moda göre çekişi ayarlıyor ve hafif arazi şartlarında ilerlemeyi mümkün kılıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.8 litre. 50 litrelik depoyla 1000 kilometrenin üzerinde yol almak mümkün. Bizim elde ettiğimiz 6.3 litrelik tüketim değeri de yeterli seviyede.