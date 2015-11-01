Peugeot 208 1.2 benzinli Puretech Allure test

İlk sorumuz dizele gerek var mı?

Peugeot 208’de 1.2 litrelik Puretech motoru kullanmaya başladı. Tam otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor, dizelleri aratmayan tüketim değerlerini etkili performansla birlikte sunuyor

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, küçük otomobil pazarının iddialı modeli 208 ile önemli bir satış başarısı elde etti. Yerini aldığı 207’den daha küçük bir otomobil olan 208, buna rağmen genişleyen iç hacmiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hafif üretim teknolojisiyle geliştirilen araç, makyajla birlikte yeni bir motor-şanzıman seçeneğine kavuştu. Markanın 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru, tama otomatik EAT6 şanzımanla birlikte konuğumuz oldu.

MİRROR SCREEN ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Küçük dokunuşlarla daha şık hale getirilen araç, sınıfının en farklı otomobillerinden biri. Geniş hava girişlerine sahip ön ızgara, çekik farlar ve tasarımı değiştirilen ön tampon, araca daha taze bir bakış kazandırmış. Arkadaysa ilk dikkat çeken yenilik, koyu renkli farlar. Krom kaplı cam çıtaları ve 16 inçlik alaşım jantlar da şık görünümü tamamlıyor. Sınıfının en ferah iç mekanlarından birine sahip olan 208, markanın standart haline getirdiği küçük direksiyon simidine sahip i-Cocpit’e sahip. Direksiyonun üze­rinden takip edilen gösterge tablosu mavi renkli çerçevesiyle hoş bir ambians oluşturuyor. Küçük di­reksiyon simidi ise yarış otomobili kullanıyormuş hissi veriyor. Birçok fonksiyona sahip SMEG dokun­matik multimedya ekranı kullanışlı. Sistem artık Wi-Fi ve Mirror Screen gibi teknolojik yenilikler içeriyor. Aracın iç hacmi sınıf standartlarının üzerinde hacim vadediyor. Kullanılan malzemeler ve işçilik kalitesiyse başarılı seviyede. Tıpkı arka koltuklardaki yaşam alanı gibi 285 litrelik bagaj da beklentileri karşılıyor.

208’İN SÜRÜŞÜ NASIL?

Araçta sunulan yeni nesil benzinli ünite, 1.2 litre hacminde. Turbo beslemeli 3 silindirli motor, 110 beygir güç ve 205 nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla (EAT6) kombine edilen motor, 1090 kilogramlık otomobile boyundan büyük bir performans sağlıyor. 0’dan 100 km/s sürate 9.8 saniyede ulaşabilen araç, saatte 190 kilometrelik maksimum hızıyla da beklentilerin üzerine çıkıyor. Sarsıntısız çalışan motorun hırıltılı sesi herkes sevmese de biz beğendik. Alt devirlerden itibaren sunulan yüksek tork, ara hızlanmalarda da yüzleri güldürüyor. Orta sertlikteki süspansiyon sistemi ve net tepkiler veren direksiyon, sportif sürüşlere teşvik ediyor. Öte yandan süspansiyon sisteminin başarılı tepkileri konfor seviyesini de artırıyor.

208 1.2 BENZİNLİ TÜKETİMİ NASIL?

Küçük hacimli benzinli motor, dizelleri aratmayan tüketim değerlerine imza atıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 4.5 litre. 50 litrelik depoyla menzil 1100 kilometrenin üzerinde. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakamsa 6 litre oldu. Marka, aracın başlangıç fiyatını 57 bin 900 lira (1.2 litre benzinli/Access) olarak belirlemiş. Bize konuk olan üst donanımlı (Allure) 1.2 litrelik Puretech ise otomatik vitesle 79 bin 400 liralık etikete sahip.

OPSİYON OLARAK GÜVENLİK PAKETİ

Zengin bir standart donanımla sunulan araçta Güvenlik Paketi isimli bir opsiyon var. Bu pakette şehir içi otomatik fren sistemi, ön park sensörleri, otomatik park sistemi ve geri görüş kamerası yer alıyor. Marka, bu donanımları için yaklaşık 2 bin lira talep ediyor. Peugeot 208’de 1.2 litrelik Puretech motoru kullanmaya başladı. Tam otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor, dizelleri aratmayan tüketim değerlerini etkili performansla birlikte sunuyor

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