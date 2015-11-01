Peugeot 208 GT-Line 1.2 Puretech Test

208 GTI’A BİR KALA

110 beygirlik küçük hacimli motor, tüketimde de başarılı

GÖKHAN KARA

Otomotiv pazarının sportif markalarından Peugeot, yeni nesil motorlarıyla büyük bir çıkış yakaladı. Performansla tüketim dengesini başarıyla sağlayabilen yeni üniteler, sportif bir aracı bile tutumlu hale getirebiliyor. Bu kapsamda ürün gamına eklenen 208 GT Line, güçlü motoru, GTi versiyonunu aratmayan tasarımı ve sürüş özellikleriyle pazarın iddialı oyuncuları arasında yer alıyor. Markanın B-hatchback pazarındaki başarılı oyuncusu, 3.97 metrelik uzunluğu, 1.83 metrelik genişliği ve 1.46 metrelik yüksekliğiyle sınıf standartlarını rahatlıkla karşılıyor. Arkaya doğru uzanan farları, kırmızı desenli ızgarası, LED gündüz farları ve köşelere yerleştirilen sis farlarıyla oldukça sportif görünen ön bölüm gibi, aslan pençesi efektli arka farları, krom egzoz çıkışı ve geniş tamponuyla arkadan da oldukça prestijli görünüyor. Dış tasarımın genelindeki krom ve siyah detaylar oldukça şık. 17 inçlik çift renkli alaşım jantlar da, aracın GTi gibi algılanmasına katkı sağlıyor.

SÜRÜŞÜ DE SPORTİF

Dışarıdaki sportif tasarım, iç mekanda da devam ediyor. Kırmızı dikişle döşemeler, küçük direksiyon simidine sahip markaya özel i-cockpit ve 7 inçlik dokunmatik SMEG ekranı, şık tasarıma sportif katkı sağlıyor. 2.54 metrelik aks aralığı sayesinde sunulan yaşam alanı yeterli. 285 litrelik bagaj da sınıfının en iyisi olmasa da ortalamaların üzerinde. Tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılan araç, konfor ve yol tutuş dengesini de iyi şekilde sağlıyor. Tutunma yeteneği yüksek olan araç, oldukça sportif bir sürüş vadediyor.

1.2 LİTRELİK BENZİNLİ

Peugeot 208 GT Line, Türkiye’de 1.2 litrelik PureTech motorlu sunuluyor. EAT6 tam otomatik şanzımanla kombine edilen 3 silindirli benzinli motor, 110 beygir güç ve sadece 1500 devirde 205 nm tork üretiyor. 1090 kilogram ile hafif otomobiller kategorisine giren GT Line, ara hızlanmalarda bile oldukça atak bir yapıda. 0-100 km/s ivmelenmesini 9.8 saniyede tamamlayan araç, saatte 190 kilometre sürate kadar ivmelenmesini sürdürüyor. EAT6 şanzımanın hızlı ve sarsıntısız geçişleri, sportif sürüşe katkı sağlıyor. Şanzıman, vites düşürmede de oldukça hızlı.

MENZİLİ 1100 KİLOMETRE

Performansıyla öne çıkan bir otomobilin, tüketimde de iddialı olabileceğini kanıtlayan Peugeot, aracın ortalama tüketimini 4.5 litre olarak açıklıyor. Bu da 50 litrelik depoyla 1100 kilometrenin üzerinde menzil anlamına geliyor. 208 GT Line’ı kullandığımız süreçte bizim elde ettiğimiz ortalamaysa 6 litre oldu. Bu rakamı, sabit hızlı otoyol sürüşlerinde 5 litrenin altına düşürmek zor değil.

DONANIM LİSTESİ ZENGİN

Son derece zengin bir donanım listesiyle sunulan GT Line’da şehir içi otomatik fren sistemi, ESP, 6 hava yastığı, lastik basınç sensörü, Mirror Screen özellikle 7 inçlik SMEG ekranı, ön/arka park sensörü, geri görüş kamerası, Park Assist otomatik park sistemi, 17 inç alaşım jantlar gibi uzun bir liste yer alıyor. 54 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 208, bize konak olan GT Line paketi ve güçlü motoruyla 89 bin 700 liralık etiket taşıyor.