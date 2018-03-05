Dakar Rallisi’nde elde ettiği başarının ardından Team Peugeot Total, şimdi de gözünü yeni FIA Dünya Rallicross Şampiyonası’nda zafere dikti. Peugeot Sport, rekabetçi olduğu kadar heyecan verici mücadelenin ilk yılında, lanse edildiği günden bu yana yer aldığı birçok rallicross macerasında kendini kanıtlamış olan Peugeot 208 WRX’in yeni bir versiyonunu hazırlıyor.

Toplam 12 ayaktan oluşan bu yılki zorlu mücadelede Team Peugeot Total adına dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu olan efsane pilot Sebastien Loeb, rallicross sahnesinin öncülerinden Timmy Hansen ve kardeşi Kevin Hansen olmak üzere üç ekip yarışacak. Motorsporları dünyasının en başarılı ailelerinin yeni neslini temsil eden İsveçli kardeşler, aileden gelen yarışçı mirası geleceğe taşırken usta pilot Sebastien Loeb’in deneyimlerinden yararlanacak.

Takım, 2018 yılı için yeni bir Peugeot 208 WRX hazırladı. Araç sezon boyunca adım adım yapılacak güncellemelerle geliştirilecek. Takımın hedefi çok net: sezon başından itibaren her bir yarışta mümkün olan en yüksek puanı toplamak ve sezonu hem pilotlar, hem de takımlar klasmanlarının şampiyonu olarak tamamlayarak, Peugeot’nun köklü ve başarılarla dolu motorsporları geçmişine bir yenisini daha eklemek.

Sebastien Loeb ve Timmy Hansen yeni 2018 yarış otomobilini kullanmaya devam ederken, Kevin Hansen 2017 otomobilinin gelişimine katkı sağlayacak. Yapılan iyileştirmelerle 560 HP güce ulaşan Peugeot 208 WRX, daha güçlü ve sürülebilir hale getirilmek üzere tasarlandı. Sadece daha hızlı ve daha hafif olmakla kalmayan araç, aynı zamanda daha kontrollü bir sürüş ve daha yüksek çekiş gücü sunuyor.

Peugeot Sport mühendisleri, performansı daha da artırmak için özellikle aerodinami alanında çok çalıştı. Araç, sezonun ilk yarışına yeni bir arka spoyler ve tamponla çıkacak. Motoru da optimize eden ekip ayrıca ön süspansiyonu da geliştirdi. Yeni amortisörler ve daha büyük tekerlekler yol tutuşa katkı sağlarken daha hızlı vites geçişleri için şanzıman da optimize edildi ve araca yeni bir güvenlik kafesi uygulandı.

Bruno Farmin, Peugeot Sport Direktörü

“Bizim için heyecan verici bir yıl başlıyor. FIA Dünya Rallicross Şampiyonası’na Peugeot takımı olarak katılıyoruz. Bu yeni rakipler ve yeni bir çevre demek. Evet, Peugeot Hansen ekibi olarak köklü bir motorsporları geçmişine sahibiz, ancak gerçekçi de olmamız gerekiyor. Rakiplerimiz çok daha deneyimli. Ekibimizi sıfırdan bu yeni disiplin için yetiştirmeliyiz. Bizim için zorlu bir mücadele olacak. Yine de zafer hedefiyle yola çıkıyoruz. Dünya Rallicross Şampiyonası’na katıldık, çünkü bir sporun geleceğine inanıyoruz. Bu spor disiplini özellikle genç hedef kitleye hitap ediyor.”

Olivier Jansonnie, Peugeot Sport Teknik Direktör

“Yeni otomobilimizle daha deneyimli rakiplerimiz karşısında iyi bir yarış çıkartarak onların önüne geçmeyi ve şampiyonluk için mücadele etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yeni bir otomobil geliştirdik ve bu otomobili sezon boyunca elde etmiş olduğumuz verilerle geliştirmeye devam edeceğiz. Aslında iyi ve kendini kanıtlamış bir altyapımız var, ancak daha fazla güç elde etmek için yapmış olduğumuz geliştirmeler motorun dayanıklılığını olumsuz etkileyebilir. Böyle bir risk olsa da ben son derece başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.”

Sebastien Loeb, Team Peugeot Total pilotu #9

“Bu yıl için beklentilerim büyük. Şampiyonluk için mücadele edeceğimiz bir şampiyonaya Peugeot takımı olarak katılmak tam da ihtiyacımız olan şeydi. Köklü bir motorsporları geçmişine sahibiz, ancak bu disiplinde oldukça deneyimli rakiplerimiz de var. Mümkün olan en kısa sürede eksiklerimizi tamamlayarak şampiyonada liderlik için mücadele edeceğiz. Rallicross pilotun yoğun konsantrasyonunu gerektirirken, aynı zamanda sürücüye deneyim de kazandırır. Etaplar kısa olabilir, ama etkisi büyük. Otomobiller çok güçlü, ki bu da heyecanı daha da arttırıyor.”

Timmy Hansen, Team Peugeot Total pilotu #21

“Daha önce bu kadar zorlu bir mücadeleye böyle bir takım ile katılmamıştım. Dolayısıyla Peugeot takımına seçilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Peugeot Sport mühendislerinin desteği sayesinde otomobilimiz hiç olmadığı kadar iyi. Bu durum bizim gücümüze güç, hızımıza hız katsa da, şampiyonada çok güçlü ve çok deneyimli rakiplerin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak şampiyonada liderliği kovalayacağız. Barselona’da koşulacak ilk ayak için heyecanlıyım.”

Kevin Hansen, Team Peugeot Total pilotu #71

“Bu takıma katılmak ve takımın sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanmak benim için mükemmel bir fırsat. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyememiş olabilirim ama çok şey öğrendim. Bu yıl çok daha iyi bir performans sergileyeceğimden eminim. Daha üst sıralarda yer alarak takımımıza puan katkısı sağlamayı amaçlıyorum. Peugeot takımının bir parçası olmak çok güzel.”

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Teknik Özellikler

Peugeot 208 WRX 2018

Motor

Tip : Sıralı 4 silindir, silindir başına 4 supap, turbo benzinli

Hacim : 1.998 cc

Maksimum güç : 560 HP, 6.000 d/d

Maksimum tork : 850 Nm, 4.500 d/d

Maksimum devir : 8.000 d/d

Güç aktarımı

Aktarım : Dört tekerlekten çekiş

Kavrama : Çok plakalı kavrama

Şanzıman : Altı vitesli sıralı, manuel

Diferansiyel : Sınırlı kaydırmalı diferansiyel

Performans

Maksimum hız : 210 km/s

Hızlanma 0-100 km/s : 2 sn

Karoser

Tip : Karbon fiber karoser, standart Peugeot 208 iskeleti, güvenlik kafesi

Uzunluk : 3.965 mm

Genişlik : 1.850 mm

Yükseklik : 1.380 mm