Peugeot 3008 GTI

Peugeot, genlerindeki sportifliği tüm modellerine yansıtıyor. Bunlardan biri olan kompakt SUV 3008’de sunulan 1.6 litrelik THP motor, performansa önem verenleri mutlu ediyor

GÖKHAN KARA

Otomotivdeki sektöründeki yerden yükselme trendi, markaların teknoloji ve tasarım şovuna ev sahipliği yapmaya başladı. Birbirinden iddialı tasarımlar ve yeni nesil motorlarla standart modellerden çok daha alımlı araçlar üretmeye başlayan markalardan olan Peugeot, ikinci nesil 3008 modeliyle kompakt SUV pazarında taşları yerinden oynattı. Pazara girmesiyle birlikte yılın otomobili olmayı başaran yeni nesil 3008, Fransız üreticinin bile tahminlerinin üzerinde satış rakamlarına ulaştı. Geniş motor seçenekleriyle sınıfının zirvesine oynayan yeni 3008’i, en güçlü benzinli motor seçeneği olan 1.6 litrelik THP ve GT-Line donanım seçeneğiyle deneme fırsatı yakaladık.

İÇ MEKAN ŞIK VE KALİTELİ

Kompakt bir SUV için oldukça atletik çizgilere sahip olan araç, 4.45 metrelik uzunluğu, 1.84 metrelik genişliği ve 1.62 metrelik yüksekliği ile sınıfının büyük modellerinden biri olarak öne çıkıyor. 2.67 metrelik aks mesafesiyle iç mekan genişliği hakkında da bilgi veren araç, 219 milimetrelik yerden yüksekliği ile sınıfının hakkını veriyor. Şık çizgileri ve tamamı LED olan aydınlatmalarıyla en yeni teknolojileri sergilemekten kaçınmıyor. Yüksek omuz çizgisi ve geniş çamurluklar, aracın kaslı tasarımını desteklerken siyah bir bandın arkasına gizlenen arka aydınlatmalar oldukça şık görünüyor. Aracın dışındaki sportiflik iç mekanda artarak devam ediyor. Sürücüye dönük i-cockpit tasarımıyla rakiplerinden ayrılan iç mekan, kaliteli ve şık detaylarla şekillendirilmiş. Şalter tipi kumanda birimleri, küçük direksiyon simidi, dijital göstergeler ve farklı vites topuzu aracın hiçbir modele benzememesini sağlıyor. Ön bölümde sunulan geniş yaşam alanını arkada oturanlara da sunan marka, 520 litrelik kullanışlı bagajıyla da iddialı olduğunu kanıtlıyor.

GÜÇLÜ VE TUTUMLU

Peugeot 3008’de farklı ihtiyaçlara yönelik bolca motor seçeneği sunuluyor. Bize konuk olan 1.6 litrelik THP motor, benzinli seçeneklerin en güçlüsü. 165 beygir güç ve 240 nm tork üreten motor, 6 ileri tam otomatik şanzıman EAT6 ile kombine ediliyor. 1.3 tonluk otomobile etkili bir performans sağlayan turbo beslemeli ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8.9 saniyede ulaştırıyor. Saatte 206 kilometre olan son hızıyla da beklentileri karşılayan araç, adete küçük bir GTi modeli hissi sunuyor. Sport moduyla birlikte aracın sürüş dinamikleri daha keskin hale geliyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, yüksek performansını sürücüye fazla hissettirmiyor. Başarılı süspansiyon sistemi, 19 inçlik ince yanaklı lastiklere rağmen fazlasıyla konfor sunabiliyor. Performanslı kullanıma da uyum sağlayan sistem, aracın başarılı sürüş dinamikleriyle birleşince tam bir spor SUV haline geliyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.7 litre. 53 litrelik depoyla menzil yaklaşık 930 kilometre. Güç ve performansa göre oldukça iddialı olan tüketim, bizim kullanımımız da yol bilgisayarına 6.6 litre olarak yansıdı.

DONANIM LİSTESİ ÇOK UZUN

5 farklı donanım seçeneğiyle pazara sunulan 3008, sınıfının en iddialı modellerinden biri olduğunu bu alanda da kanıtlıyor. Bize konuk olan GT-Line versiyonunda ESP, hill holder, ön/yan/perde hava yastıkları, dikkatsizlik algılamasına sahip yorgunluk tespit sistemi, adaptif cruise control ve otomatik fren sistemi, aktif şerit takip sistemi, aktif kör nokta uyarı sistemi, aktif hız levhası tanıma sistemi, aktif uzun far, aktif tam durdurma fonksiyonlu güvenlik freni, parçalı deri GT-Line koltuk döşemesi, 8 inçlik dokunmatik ekran, 3D navigasyon sistemi, Focal Hi-Fi ses sistemi, Onyx tipi full dijital göstergeler, elektrikli ve eller serbest açılır bagaj kapağı, siyah renkli spoyler, Diamond siyah tavan, A sütunu ve ayna kapakları, krom egzoz çıkışları, LED sis farları, kablosuz şarj sistemi, full LED farlar, LED gündüz farları ve stoplar, ön/arka park sensörü, ön/arka kamera, panaromik açılır cam tavan, otomatik park sistemi, elektrikli/ısıtmalı/hafızalı sürücü koltuğu, çift bölgeli otomatik klima gibi çok uzun bir liste yer alıyor.