Peugeot 3008 Grip Control 1.6 dizel test

SPORT PACK İLE ARAZİYE GÖZ KIRPIYOR

Peugeot’nun bol ödüllü SUV’u 3008, Grip Control çekiş destek sistemiyle hafif arazi şartlarında da ilerleyebilirken konuğumuz oldu. Araçta sunulan tasarruflu dizel ünite, yeterli performansa sahip

GÖKHAN KARA

Otomotiv pazarının sporcu temsilcilerinden Peugeot, yenilediği modelleriyle başarı çıtasını bir basamak daha yukarıya taşıdı. Marka, yeni nesliyle tüm dikkatleri üzerine çeken SUV 3008 ile, ‘Yılın otomobili’ olmayı başardı. Şık ve sportif çizgileriyle yerini aldığı modelden tamamen farklı tasarlanan yeni 3008, bu hamlesindeki başarısını da satış rakamlarıyla kanıtlıyor. Araçta sunulan Sport Pack donanımı, iki çeker olarak sunulan aracı, hafif arazi şartlarına çok daha uyumlu hale getiriyor. Bu ayki konuklarımızdan olan araç, Grip Control sistemiyle farkını ortaya koyuyor.

SUV genleri ağır basıyor

Geniş hava girişlerine sahip tamponu, damla desenli farları, büyük ve kavisli ön ızgarasıyla son derece prestijli görünen ön bölüm, uzun motor kaputu ve kaslı çamurluklarla çekici bir tasarım vadediyor. Ön tampon altından başlayıp kapı altları ve davlumbazlarla devam eden, arka tamponun da büyük bir bölümünü kaplayan kaplamalar, aracın SUV genlerini vurguluyor. Çift renkli 18 inçlik alaşım jantlar da bu tasarıma katkı sağlıyor. Çok şık arka farlar ve boydan boya devam eden siyah şerit, aracın neden tasarımıyla ödül aldığını açıklıyor. Kapı üstlerindeki krom çıta ve aynı renkteki tavan rayları, aracı tam bir SUV yapıyor.

İç tasarım da etkileyici

Dış tasarımdaki iddialı çizgiler, iç mekanda farklı bir boyutta. Markanın i-Cockpit adını verdiği küçük çaplı direksiyon simidi ve sürücüye dönük konsol, iç tasarımı türünün en iyileri arasına yerleştiriyor. Yüksek oturma pozisyonuna rağmen oldukça sportif bir his sağlanmış. Piyano tuşlu kumanda birimleri, 8 inçlik dokunmatik ekran, piyano siyahı konsol ve Sport Pack’te sunulan kablosuz şarj sistemi, aracın teknolojik altyapısına işaret ediyor. Joystick tipi vites kolu çok şık ve hemen yanında Grip Control ve yokuş iniş kontrol tuşu yer alıyor. Bolca saklama alanının sunulduğu kokpitte hem ön hem arka bölümde yeterince ferah hacim sağlanmış. 520 litrelik bagaj da oldukça geniş.

120 beygirlik dizel

Yeni nesil 3008’de benzinli ve dizel motor seçenekleri sunuluyor. Bize konuk olan 1.6 litrelik BlueHDi ünite, 120 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen dizel ünite, son derece dengesi ve esnek bir yapıda. Şanzımanın hızlı geçişleri, 1315 kilogramlık otomobilde ara hızlanmaları da sorunsuz hale getiriyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 11.6 saniyede tamamlayan aracın ulaşabildiği maksimum süratse saatte 185 kilometre olarak belirlenmiş. Fabrika verilerine göre 4.4 litrelik ortalama tüketim, M+S olmayan versiyondan sadece 0.2 litre daha yüksek. Bu şekilde bile 53 litrelik depoyla menzil 1200 kilometreyi buluyor. Sport Pack’te sunulan Grip Control sistemi, çekiş sistemini yol şartlarına göre kısıtlama yeteneğine sahip. M+S (çamur+kar) tipi 18 inçlik lastiklerle birlikte sunulan sistem; kum, kar, çamur, normal ve ESP off modlarına sahip. Bu sayede sistem, zorlu şartlarda optimum çekişi garanti ediyor. Sistem 4X4’lere bir alternatif olmasa da, iki çeker otomobillerin ilerleyemediği şartlarda yol almayı sağlıyor.

Direksiyon tepkileri net yol tutuş başarılı

Sport Pack’te, M+S (çamur+kar) tipi lastikler ve akıllı iniş kontrol sistemi de yer alıyor. Böylece, gaz ya da frene basmadan dik yokuşlardan inebilmek mümkün. Aracın otoyol şartlarındaki yol tutuş yeteneği ise sportif otomobilleri aratmıyor. Net tepkiler veren direksiyon sistemi, başarılı süspansiyonlarla etkileyici bir tutunma yeteneği vadediyor. Peugeot 3008, başlangıç paketi 115 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Sadece Active donanımda sunulan bir üst paket olan Sport Pack, 21 bin 300 lira farkla sunuluyor. Paket, sunulanlar düşünüldüğünde makul bir fiyata sahip. Active, giriş donanımının bir üst paketi olsa da, çok zengin bir ekipman listesiyle sunuluyor. Bize konuk olan dizel Active Sport Pack’in fiyatıysa 159 bin 900 lira.