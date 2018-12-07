Peugeot 3008’in dayanıklılığına tam not

Peugeot SUV 3008, ülkemizde de başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen 100.000 kilometre dayanıklılık testini tam puan ile geçen Peugeot SUV 3008, kondisyonu ile kullanıcılara kalitesini ve markanın benzersiz sürüş keyfi vaadini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Fransa’daki Peugeot fabrikasında üretilen 500.000’inci Peugeot 3008 kutlanırken, ülkemizde de satışa çıktığı günden bu yana tüketicilerden layık olduğu takdiri kazanan Peugeot SUV 3008 kendini kanıtlamaya devam ediyor. Bugüne kadar hiç bir ayrıntıdan ödün verilmemiş olan iç ve dış tasarımı, kalitesi ve benzersiz sürüş dinamikleri ile kendisinden sürekli söz ettiren Peugeot SUV 3008, şimdi çok daha büyük bir başarının altına imza atarak 100.000 kilometre dayanıklılık testini sorunsuz tamamladı.

Peugeot SUV 3008 1.6 BlueHDI EAT6, 100.000 kilometre sonunda kondisyonu ile kalitesini, dayanıklılığını ve markanın benzersiz sürüş keyfi vaadini bir kez daha kanıtladı. Bu zorlu dayanıklılık testi sonunda iç mekandaki kondisyonunu ve sessizliğini koruyan Peugeot SUV 3008, tek bir arıza dahi vermeden 100.000 kilometreyi başarıyla tamamladı.



