Peugeot 301 Allure 1.6 HDi test

508’E KARDEŞ GELDİ

Yenilenen 301, yeni yüzüyle küçük bir 508 gibi görünüyor. Yeni şık tasarımla iddiasını artıran otomobil, test konuğumuz olarak tasarruflu dizel motoru ve geniş iç hacmiyle öne çıktığını bizlere gösterdi.

GÖKHAN KARA

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, kompakt sedan pazarına 301 ile hızlı bir giriş yaptı. Uzun süredir bu sınıfta iddialı bir sedan model geliştirmeyen marka, yeni aracıyla sadece temiz otoyollar değil, zorlu yol koşullarında da sürücüsünü üzmeyecek bir model ortaya çıkarmayı hedeflemiş. PSA Grubu’nun yeni platformunda üretilen araç, yenilenen tasarımıyla artık çok daha elit görünüyor. Küçültülmüş bir 508 gibi görünen araç, tutumlu dizel motoruyla konuğumuz oldu.

İç hacim bir üst sınıfı aratmıyor

Markanın yeni yüzünü taşıyan araç, sade ve temiz çizgilerden oluşan tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni 301, 4.44 metrelik uzunluk ve 1.74 metrelik genişliğiyle bir üst sınıfı aratmayan boyutlara sahip. 2.65 metrelik aks mesafesi de iç mekan genişliğini öne çıkarıyor. İç mekanda da sade çizgiler kullanılıyor. Piyano siyahı kaplamalarla kalite hissi artırılan iç mekanda 7 inçlik renkli dokunmatik ekran, dairesel klima kumandaları ve müzik sisteminin üçgen şekilli tasarımı, sadeliğin önüne geçiyor. İç mekanda kullanılan malzemeler genel olarak sert plastikten üretilmiş. Ergonomiyi bozan ve vitesin etrafına yerleştirilen cam açma butonları dışında kokpitte herhangi bir sorun yok. İç mekanda hem ön hem de arka bölümde sunulan alan, bir üst sınıfı bile kıskandıracak kadar başarılı. Bagaj da 640 litrelik hacmiyle oldukça geniş.

Bir depoyla 1200 kilometre

Yeni 301 bize, 1.6 litrelik dizel üniteyle konuk oldu. Turbo beslemeli ünite, ürettiği 92 beygir güç ve 230 nm’lik torkla beklentileri rahatlıkla karşılıyor. 1090 kilogram ile oldukça hafif olan otomobil, bu sayede ara hızlanmalarda da oldukça canlı hissettiriyor. 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 11.2 saniyede ulaştırıyor. Maksimum süratse saatte 180 kilometre olarak belirlenmiş. Otoyol sürüşlerinden oldukça stabil olan araç, bozuk zeminde de yeterli konforu sunabiliyor. Yol tutuş yeteneği sınıf ortalamalarının üzerinde olan araç, başarılı frenleriyle de güven veriyor. Motor asıl hünerini tüketim değerlerinde gösteriyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.1 litre olan motorla biz 5.2 litrelik değeri tutturduk. Sakin kullanımda oldukça tutumlu olan otomobil, 50 litrelik depoyla yaklaşık 1200 kilometrelik menzil vadediyor.

Fiyatlar 62 bin 300 liradan başlıyor

Peugeot’nun yeni 301 için belirlediği başlangıç fiyatı 62 bin 300 lira. Bize konuk olan Allure donanımlı versiyon dizel versiyon ise 79 bin 700 liralık etikete sahip. Oldukça iddialı olan bu fiyata aracı sınıfının en çok satan modelleri arasına yerleştiriyor. Aracın standart donanımında bile ABS, ASR, ESP, çift hava yastığı, hız sabitleyici, klima, radyo/CD/mp3 çalar, yol bilgisayarı ve gündüz farları yer alıyor. Üst pakette ise geri görüş kamerası ve akıllı ceplerle bağlantı kurabilen 7 inçlik renkli dokunmatik ekran, 16 inç alaşım jantlar, yan hava yastıkları, elektronik klima gibi ekipmanlar yer alıyor.