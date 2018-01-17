HAFTAİÇİ İŞE HAFTASONU PİSTE

Peugeot, sporcu ruhunu sonuna kadar hissettiren GTi modelleriyle performans arayanlara iki farklı seçenek sunuyor. Ailesi için spor otomobilden sevdasından vazgeçenler bir de 308 GTi’a bakmalı. Peugeot 308 GTi ile test sürüşümüz…

GÖKHAN KARA

Otomotiv pazarının sportif yönü ağır basan markalarından Peugeot, her yeni modeliyle sürücülere keyifli araçlar sunmayı başarıyor. Markanın standart modellerinde bile hissedilen bu sportiflik, performans düşkünlerine özel modellerdeyse adeta zirveye çıkıyor. Markanın 205 GTi modeliyle giriş yaptığı hothatch (ateşli hatchback) sınıfında kısa sürede başarılı sonuçlar elde etmesi, birçok devam modelinin de önünü açtı. Markanın motorsporlarındaki deneyimleriyle şekillendirilen GTi ruhu, günümüzde de iki modelle yaşatılıyor. Bu modellerden 208 GTi modelini yollarda görmeye alışsak da, marka bir başka efsane modeli 306 GTi’nin yerini uzun bir aradan sonra yeni 308 GTi by Peugeot Sport ile doldurmayı başardı. İlk bakışta standart bir 308’den çok da farklı görünmeyen araç, aile kullanımına da uygun olduğunu haykırıyor. Bu ay ki konuklarımızdan olan 308 GTi, çift renkli tasarımıyla da ilgi çekici. Araç önden bakıldığında kırmızıyken arkadan gelenler siyah bir GTi gördüğüne yemin edebilir.

DAHA GENİŞ VE BASIK

Her ne kadar 308 GTi, standart modeli andırsa da markanın küçük ve etkili dokunuşları dikkatli gözlerden kaçmıyor. Araç standart bir 308’den 59 milimetre daha geniş ve 11 milimetre de daha alçak. Damalı ön ızgara, geniş hava girişine sahip ön tampon, çamurluk ve bagaj kapağına işlenmiş GTi logoları, 19 inçlik Carbone alaşım jantlar (ki bunlar 18 inçlik olanlara göre 2 kilogram daha hafif), jantların arasından görünen Peugeot Sport imzalı kırmızı fren kaliperleri (önde 4 pistonlu 380, arkada 268 milimetre), arka tampon altındaki difüzör ve köşelere yerleştirilmiş iri egzoz çıkışları araca yeterli prestiji sağlıyor. Ürün gamının zirvesindeki araçta Full LED farlar ve LED gündüz farları da standart olarak sunuluyor.

KONFORDAN ÖDÜN VERMİYOR

Aracın içinde de GTi’a özel farklılıklar göze çarpıyor. Kırmızı dikişli torpido, kapı panelleri, vites körüğü, paspaslar ve GTi logolu direksiyon oldukça çekici bir ambians oluşturuyor. Peugeot Sport imzası taşıyan kumaş/alkantra kaplı spor koltuklar vücudu çok iyi sarıyor ve konfordan da ödün vermiyor. Pek çok yarış koltuğunun aksine araca iniş binişte her hangi bir zorluk çıkarmaması da olumlu özellikleri arasında. Direksiyonun başlangıç noktasının ralli otomobillerindeki gibi kırmızı işaretlenmesi de aracın potansiyelini yansıtan detaylardan. Vites konsoloundaki Sport tuşuna basıldığında göstergeler kırmızı renge bürünüyor ve daha net gaz pedalı tekpileri etkileyici bir boyuta ulaşıyor. Spor bir otomobile göre geniş bir bagaj (420 litre) ve standart bir 308’den aşağı kalmayan iç hacim sunuluyor. Markanın i-cockpit isimli sürücü kabini, küçük direksiyon simidi ve 9.7 inçlik dev dokunmatik ekranla hemen marşa basık hareket etmeye teşvik ediyor.

1.6 LİTREDEN TAM 270 BEYGİR

Markanın yeni EMP2 platformunda geliştirilen araç, bu sayede hafif üretim teknolojisi ve düşük ağırlık merkezli sürüş gibi yeteneklerle donatılmış. Bu sayede aracın ağırlığı sadece 1205 kilogram. Araçta kullanılan 1.6 litrelik THP motor, kendi alanında yılın motoru ödülünün sahibi. Turbo beslemeli benzinli ünite, araca 270 beygir güç ve 330 nm tork sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımanla gücünü ön tekerleklere ileten motor, 1900 ile 6 bin devir arasında maksimum torkunun sabit olarak üretiyor. Bu sayede sıkça vites değişimine gerek bırakmıyor. Araç 6’ncı viteste 70 km/s süratte bile iştahla hızlanabiliyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 6 saniyede tamamlayan aracın ivmelenme isteği saatte 250 kilometre sürate kadar tükenmiyor. Yüksek torkun özellikle virajlarda tehlike yaşatmaması için marka araçta Torsen kilikli diferansiyel sistemine görev vermiş. Bu sayede viraj öncesi yavaşlamadan yola devam etmek mümkün. Yola zamp gibi yapışan Michelin Pilot Super Sport lastiklerle birlikte aracın yol tutuş yeteneği bizi çok etkiledi. Tabii aracın sürüş karakterine alışmak şart. Keskin tepkileriyle yarış otomobili kullanıyormuş hissi sunan direksiyon sistemi, deneyimli olmayanlar için tehlikeli bile olabilir. Fakat bu konuda deneyimli olanlar için marka, mükümmel bir sürüş deneyimini günlük kullanıma uygun bir otomobilde sunmayı başarıyor. Burada bir övgü de frenlere geliyor. Peugeot Sport imzalı fren sistemi türünün en iyilerinden.

TÜKETİMİ ŞAŞIRTIYOR

Yüksek performanslı otomobillerin yakıt konusunda müsrif olmadığını da kanıtlayan marka, aracın ortalama tüketimini 6 litre olarak açıklıyor. Sakin kullanımda gerçekten ekonomik olabilen 308 GTi, bizim kullanımımız da 9.1 litre ile yol almayı başardı. Performansa karşı koyabilenler ise sabit hızlı otoyol sürüşlerinde 6 litrenin bile altına inebilir. Tüm rakipleri 2 litre ve üzeri motorla pazarda olan 308 GTi, 1.6 litrenin sağladığı ÖTV avantajı ile 172 bin 900 liralık etiketle satılıyor. (Eylül 2017) Eğer bayilerde 2016 model yılına sahip bir 308 GTi bulabilirseniz 9 bin lira daha az ödeyebilirsiniz.