Büyük beden 3008 Yeni nesliyle SUV sınıfına dahil olan 5008, daha büyük bir 3008 arayanlara istediğini veriyor. Dinamik sürüşüyle öne çıkan araç, zengin donanımı ve 7 kişilik yapısıyla geniş ailelere hitap ediyor

GÖKHAN KARA

Otomotiv sektöründeki SUV ağırlıklı gelişim trendi, markaların stratejilerini de etkiliyor. Bu kapsamda hareket eden markalardan Peugeot da, yeni nesil 5008’i hazırlarken yeni trendlere kayıtsız kalmadı. İlk jenerasyonuyla sportif bir minivan olarak hayatımıza giren 5008, yeni neslinde SUV karosere geçiş yaptı. Markanın ödüllü SUV modeli 3008’in daha büyük ve 7 kişilik versiyonu gibi görünen yeni 5008, kardeşinin iyi özelliklerini daha da ileriye taşıyor. Bu ay konuğumuz olan araç, GT Line donanımı ve dizel-otomatik kombinasyonuna sahip.

SADECE 65 KG DAHA AĞIR

4.64 metrelik uzunluğu, 1.84 metrelik genişliği ve 1.64 metrelik genişliğe sahip olan 5008, 2.84 metrelik aks aralığıyla da sınıfının iri modelleri arasında yer alıyor. Araç, 3008’den de belirgin şekilde daha büyük görünüyor. Araç, kardeşinden 194 milimetre uzun, 3 milimetre geniş ve 20 milimetre de yüksek. Ayrıca 165 milimetrelik aks aralığı farkı bulunuyor. Aracın 236 milimetrelik yerden yüksekliği de (3008: 219 milimetre) sınıfının en iyilerinden.Bu boyut farkı ağırlığı sadece 65 kilogram (1380 kilogram) artırmış. Aracın tasarımı da kardeşiyle büyük benzerlik taşıyor. 5008’in ön tasarımda daha geniş hava girişine sahip tampon, farklı sis farı yuvaları ve yatay çizgilere sahip bir ızgara dikkat çekiyor. Aks mesafesi profilde aracın oldukça uzun görünmesini sağlarken, şık jantlar ve tavan hizasındaki krom çizgi sportif tasarımı destekliyor. Arka bölümde ise daha dik tasarlanmış.

KOLTUKLAR TEK HAMLEDE AÇILIYOR

Aracın iç mekanı neredeyse 3008’le aynı. Küçük direksiyona sahip i-Cockpit tasarımının eşi yok. Son derece kaliteli ola iç mekanda sunulan hacim ferah. Saten krom kokpit ve kapı detayları, 3008’den ayrılan detaylar arasında. Arka sırada da oldukça geniş bir alan yer alıyor. Bagaja gizlenen iki koltuk pratik şekilde tek hamlede açılabiliyor. Aracın bagajı, 5 kişilik düzende 780 litrelik alan sunuyor. Bu rakam, 3008’de 260 litre daha fazla. Üstelik ikinci sıra katlandığında bu hacim 1940 litreye ulaşıyor.

PERFORMANS VE TÜKETİM DENGELİ

Araçta kullanılan 1.6 litrelik BlueHDi motor, 120 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen ünite, gücünü ön tekerleklere iletiyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 11.9 saniyede tamamlayan araç saatte 184 kilometrelik son süratiyle de beklentileri karşılıyor. Son derece dinamik bir sürüş vadeden araç, boyutlarından beklenmeyecek kadar çevik. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.3 litre. Bizim elde ettiğimiz ortalama ise 5.8 litre olarak gerçekleşti. (HAZİRAN 2018) 210 bin liradan (1.2 litre PureTech EAT6, Active Skypack) başlayan fiyatlarla satılan yeni 5008’te, tercihini dizelden yana kullananlar için başlangıç fiyatı 245 bin lira (Allure) olarak belirlenmiş. Bize konuk olan 1.6 BlueHDi GT Line versiyonu ise 206 bin liralık etiket taşıyor. Bu fiyat, 3008’in aynı versiyonundan 16 bin lira daha yüksek.

DONANIMDA YOK YOK

Focal Hi-Fi müzik sistemi, koltuk arkası masalar, gizli 3’üncü sıra koltuklar, Diamond Black parlak siyah tavan. A sütunu ve aynalar, siyah spoyler, krom egzoz çıkışları, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, Peugeot logosu yansıtan aynalar, ön/arka kamera, elektrikli bagaj kapağı, adaptif hız sabitleyici ve otomatik fren sistemi, kablosuz şarj sistemi gibi çok zengin bir donanım listesiyle sunuluyor.