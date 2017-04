Peugeot 5008 Türkiye ile buluşacak

Peugeot, ürün gamında yükseliş stratejisi çerçevesinde yeni modellerini ve sınıf lideri teknolojilerini, 16. Uluslararası Otomobil Fuarı Auto Show 2017’de, yeni mimarisiyle göze çarpan standında otomobil severlerle buluşturuyor. Yedi koltuklu Yeni SUV Peugeot 5008 ve Hafif Ticari Araç pazarına iddialı giriş yapmaya hazırlanan Yeni Peugeot Traveller Türk tüketicilerle ilk kez buluşuyor.

Peugeot, yeni 5008 SUV modeliyle her geçen gün daha da büyüyen Compact SUV pazarında üç temel hedefe odaklanmış durumda: markanın sınıf atlama stratejisini sürdürmek, uluslararası pazarlarda başarı yakalamak ve yedi koltuklu Compact SUV pazarında öncü olmak. Yenilikçi ve fütüristik Peugeot i-Cockpit®’in en yeni ve güncel hali sürücü ve beraberindeki yolculara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğündeki dijital head-up display gibi özelliklerle yeni Peugeot i-Cockpit® üstün grafikleri ve şık animasyonlarıyla sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Dokunma hassasiyeti yüksek ekran sürücünün ihtiyacı olan bilgileri hızlı ve okunması kolay bir görünümle ekrana yansıtıyor. Sürücü bu ekran üzerinden: radyo, klima, uydu navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

GT Line ve GT versiyonlarında sunulan i-Cockpit® Amplify tamamen yeni bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Sadece görsel bir şölen olmakla kalmayan i-Cockpit® Amplify bünyesinde barındırdığı özelliklerle aynı zamanda görme dışındaki tüm diğer duyuları da harekete geçiriyor. Orta konsolda bulunan düğmeyle aktif hale gelen i-Cockpit® Amplify hemen hemen tüm duyuları harekete geçiriyor: ekranın ambiyans ışığının parlaklığı ve rengini değiştirerek görmek, ses sisteminin ayarlarıyla duymak, beş farklı programa sahip masajlı koltuklarla dokunmak, kokulu havalandırma ızgaralarıyla koklamak.

GENİŞ İÇ MEKAN

Yeni Peugeot 5008 SUV, 2,8 metrelik dingil mesafesiyle Compact SUV pazarınında öne çıkıyor. 4,64 metre uzunluğu ile kompakt boyutlar ortaya koyan yeni Peugeot 5008 SUV; yeni Peugeot 3008 SUV’dan 19 cm ve orijinal 5008 versiyonundan ise 11 cm daha uzun. Söz konusu boyut ve gövde orantılarıyla kompakt dış boyutlar ortaya koyan yeni Peugeot 5008 SUV buna karşın sürücü ve beraberindeki yolculara son derece geniş bir yaşam alanı sunuyor. Boyut artışına paralel olarak ikinci koltuk sırası 60 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Aracın optimize edilen mimarisi sunulan paketin sadece bir parçasını oluşturuyor. Sınıfındaki en geniş bagaj hacmini sunan Peugeot 5008 SUV’un yedi koltuklu kullanımda 780 litre VDA olan bagaj hacmi beş koltuklu kullanımda 1060 litreye kadar çıkıyor. İkinci koltuk sırasındaki her biri uzunluk ve sırtlık eğimi ayarlı üç adet bağımsız katlanabilir koltuk son derece pratik bir şekilde katlanabilirken, üçüncü sıradaki bağımsız iki adet koltuk sadece katlanmakla kalmıyor aynı zamanda sadece 11 kg ağırlığı ve pratik mekanizmasıyla zahmetsiz bir şekilde sökülebiliyor. Üçüncü sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor. Katlanabilir ön yolcu koltuğu ile 3,20 metreye kadar uzunluğa sahip nesneleri taşımak için alan yaratılabilirken eller-serbest elektromotorlu bagaj kapağı ise kullanım kolaylığını destekliyor. Kabin içine dağıtılan toplam 39 litrelik saklama alanlarıyla küçük eşyaların neden olabileceği kalabalık da ortadan kalkıyor.

PURETECH VE BLUEHDI MOTORLAR

308 ve 3008 SUV gibi yeni 5008 SUV da Peugeot’nun Efficient Modular Platformunu (EMP2) ve güncel Euro 6.1 motorlardan yararlanıyor. Sağlamlığı, rijitliği ve fonksiyonelliği ile ön plana çıkan EMP2 platformu sayesinde orijinal 5008 modeline göre 95 kg daha hafif bir yapı elde ediliyor. Benzinli PureTech ve Dizel BlueHDi motor seçenekleri sınıfındaki rakiplerinden daha üstün performans ve yakıt ekonomisi özellikleri sergiliyor. Benzinli motorlarda 115 g/km’nin altında olan CO2 emisyon salınım değeri, dizel motorda ise 105 g/km’nin de altında kalıyor.

Yeni Peugeot 5008 SUV sahip olduğu özelliklerle yolculuk kavramına tamamen yeni bir boyut getiriyor. Mükemmel ses yalıtımı ve konfor odaklı bir dizi özellik yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yan yükseltileriyle vücudu tamamen saran konforlu koltuklar isteğe bağlı olarak çok nokta masaj sistemiyle donatılabiliyor. FOCAL® Premium Hi-Fi ses sistemi yolculukları keyfe dönüştürürken, açılabilir panoramik cam tavan aydınlık ve ferah bir yaşam alanını beraberinde getiriyor. Ayrıca Android Auto, ve Apple CarplayTM uyumlu Mirror Screen fonksiyonu, akıllı telefon sesli komut desteği (Android S-Voice or Apple Siri) ve 3D navigasyon sistemi ile ileri düzeyde bağlantılılık imkanı da sunuyor.

YENI PEUGEOT TRAVELLER

2016 Cenevre Otomobil Fuarında dünya tanıtımı yapılan Peugeot TRAVELLER, Türkiye’de Combispace ve VIP Shuttle dünyasına son derece iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Peugeot Tasarım bölümü markanın SUV ve binek modellerinin yeni tasarım dilini bu sınıfa da taşıdı. Böylece Peugeot TRAVELLER güçlü ve zarif hatlara sahip son derece iddialı bir görünüm sergiliyor. Peugeot, TRAVELLER modelini sınıfında referans noktası olması için birçok üstün özellikle donattı. Modüler EMP2 platformundan yararlanılarak geliştirilen yeni şasi; üstün kalite, verimlilik ve sınıf rekortmeni tüketim değerlerini beraberinde getiriyor. Modern teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanan BlueHDi Euro6 motorlar SCR (Selective Catalytic Reduction) ve katkılı DPF (Dizel Partikül Filtre) dahil günümüz motor teknolojisinin en etkin ve verimli emisyon kontrol teknolojileriyle donatıldı. 180 HP ve 400 Nm’ye kadar farklı güç alternatiflerine sahip olan ve kullanıma sunulduğu Temmuz 2013’ten bu yana başarısını birçok kez kanıtlamış olan motor, üstün sürüş keyfi ve performansı bir arada sunuyor. Peugeot TRAVELLER ürün gamı ortalama 140 g/km CO2 emisyon ve 5,4 l/100 km tüketim olmak üzere sınıfının en iyi değerine imza atıyor. Peugeot’nun üstün bilgi birikimi ve deneyiminin bir yansıması olarak Peugeot Traveller üst sınıf bir ambiyans ile konfor seviyesi ve son derece keyifli bir yolculuk vaat ediyor. 9 koltuğa kadar farklı oturma kombinasyonlarına sahip olan iç mekanı ve kimi bu sınıfta benzersiz zengin ekipman seviyesiyle Peugeot TRAVELLER bir yandan yaşamı kolaylaştırırken, diğer yandan ise günlük kullanıma uygun bir yapı vaat ediyor. Aralık 2015’te açıklanan EuroNCAP çarpışma testlerinden ‘5 Yıldız’ alan Peugeot Traveller aynı zamanda yüksek güvenlik beklentilerini de yerine getiriyor.

ASLAN SPORCULAR 308 VE 208 GTi

Son derece titiz ve performans tutkunu Peugeot Sport’un uzman mühendisleri günlük kullanıma uygun kaliteden ödün vermeyen, tasarımıyla büyüleyen ve performansıyla meydan okuyan iki adet sporcu yarattı: 208 GTi by Peugeot Sport ve 308 GTi by Peugeot Sport. Sadece tasarımıyla büyülemekle kalmayan 208 GTi by Peugeot Sport aynı zamanda mat mavi/parlak siyah olmak üzere iki rengi sentezleyen çift renkli ve çift malzemeli yeni gövde tasarımıyla bütün bakışları üzerinde topluyor. Ön lansman niteliğinde olan yeni tasarımlı 208 GTi by Peugeot Sport, 308 GTi by Peugeot Sport ile birlikte Cenevre Otomobil Fuarında performans tutkunlarıyla buluşacak. Peugeot, Peugeot Sport 308 GTi’in performansını daha yakından deneyimlemek üzere Peugeot performans ve spor otomobil tutkunlarına simülatör deneyimi sunacak.