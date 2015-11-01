Peugeot 508 Allure 1.6 BlueHDi dizel test

BİR DEPOYLA 1850 KİLOMETRE

Peugeot’nun orta sınıftaki oyuncusu 508, konforu ve zengin donanımıyla olduğu kadar tasarruflu motorlarıyla da öne çıkıyor. Aracın kullanımı da oldukça sportif

Otomotiv sektörünün sportif oyuncularından Peugeot, performans ve sürüş keyfiyle olduğu kadar tasarruflu motor seçenekleriyle de öne çıkıyor. Markanın 1.6 litrelik emektar dizel motoru, başka markalar için bile popülerliğini koruyor. Kısa bir süre önce tamamıyla elden geçirilen emektar dizel, artık daha güçlü ve çok daha iddialı hale getirildi. Markanın birçok modelinde yerini alan BlueHDi motor, orta sınıfta bile çok iddialı sonuçlar doğuruyor. Bu ayki konuklarımızda biri olan 508, BlueHDi motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanıyla ideal bir otomobilde olması gereke ne varsa ortaya koyuyor.

Farlar Full LED

D sınıfının tasarımda en iddialı modellerinden olan 508, büyük ızgarası, köşelere yerleştirilen Full LED farları ve uzun burnuyla fazlasıyla prestij sunan ön bölüm, son derece şık tasarlanan arka bölümle büyük bir uyum içinde. Aslan pençelerini andıran geri aydınlatlar, spoyler izlenimi veren bagaj kapağı ve çift renkli tampon, arkadan gelenler için çekici bir görünüm vadediyor. Aracın genelinde kullanılan krom detaylar da premium hissi sağlıyor. 2.82 metrelik aks aralığı, zaten uzun olan (4.83 metre) otomobili daha da büyük gösteriyor. Aks mesafesinin artısı iç mekanda kendini belli ediyor. Aracın arka koltukları makam otomobillerini aratmıyor. Arkada olduğu gibi ön bölümde de sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Kaliteli malzemelerle şekillendirilen kokpitte ergonomi ve işçilik başarılı. Rahat koltuklar uzun yolculuklarda bile yormazken, sürüş konforu da üst düzeyde tutulmuş. Zengin donanım listesi, günlük kullanımda ihtiyaç duyulan konfor seviyesinin üzerinde. 473 litrelik bagaj ise, bazı rakiplerden küçük kalsa da kullanışlı ve erişimi kolay.

Ortalama tüketim 3.9 litre

Araçta kullanılan 1.6 litrelik BlueHDi dizel motor, yeni emisyon normlarını karşılıyor ve Adblue katkısına sahip. 120 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, 6 ileri tam otomatik şanzıman EAT6 ile birlikte sunuluyor. Son derece hızlı geçişlere sahip şanzıman, performans kadar konfora da ciddi katkı sağlıyor. 1425 kilogramlık otomobil, bu kombinasyonla 0’dan 100 km/s sürate 11 saniyede ulaşabiliyor. Saatte 201 kilometrelik son hız da başarılı. Performansıyla beklentileri rahatlıkla karşılayan motor, tüketim konusunda ise adeta ders veriyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 3.9 litre. 72 litreyle büyük sayılabilecek depo, 1846 kilometrelik menzil anlamına geliyor. Bizim kullanımımızda 4.7 litrelik ortalamayı tutturan otomobille yaklaşık 1100 kilometre yol aldık ve hala çeyrek depo yakıtımız vardı. Şehir içinde bile tüketim ortalaması 6 litre seviyesine çıkmıyor.

Araca sessizlik hakim

Yol tutuş konusunda sınıfının en iyilerinden olan 508, tatlı sert süspansiyon sistemine rağmen konforlu ve keyifli yolculuklar vadediyor. Net direksiyon sistemi sürüş yeteneğine katkı sağlarken başarılı izolasyon sayesinde iç mekanda sessizlik hakim. Aracın frenleri de oldukça iddialı. Araç, kör nokta uyarı sistemi, 4 bölgeli otomatik klima, deri döşeme, Full LED farlar, LED sis farları, 17 inç alaşım jantlar ve 7 inçlik SMEG dokunmatik ekran gibi uzun bir donanım listesiyle sunuluyor.