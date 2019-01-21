Peugeot Avrupa’da ilk 10’a girdi

Peugeot, dünya çapındaki satışlarını yüzde 2.4 arttırarak 2018 yılında da büyümesini sürdürdü.

Peugeot, dünya çapındaki satışlarını yüzde 2.4 arttırarak 2018 yılında da büyümesini sürdürdü. 2018 yılında dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla araç satan Peugeot, sergilemiş olduğu satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok arttıran 10 markadan biri oldu. Peugeot ülke bazında da rekorlarla dolu bir yıl yaşadı ve 16 ülkede pazar payını rekor seviyeye çıkardı ve/veya satış rekoru kırdı. Peugeot, 2018 yılında ciddi bir daralma yaşayan Türkiye’de de pazar payını artırdı. Peugeot’nun Türkiye performansını değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “Peugeot Türkiye olarak daralan bir pazarda 2017 yılına oranla 2018 yılında pazar payımızı 0,7 puan arttırarak yüzde 4,2’den yüzde 4,9’a çıkardık. 2017 yılında Türkiye’nin markalar sıralamasında 9’uncu sırada yer alırken 2018 yılında 7’nciliğe yükseldik” dedi.