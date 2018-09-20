Fransız üretici Peugeot yeni konsept modelinin detaylarını paylaştı. Dinamik, agresif ve modern tasarım çizgileriyle dikkat çeken Peugeot e-Legend Concept, otonom sürüş ve yüzde 100 elektrikli güç ve aktarma organları gibi özelliklerle markanın köklü geçmişini geleceğe taşıyor.
Peugeot’nun yeni konspet modeli e-Legend Concept gün yüzüne çıktı. Peugeot, teknolojiyi sürüş keyfinin en önemli unsurlarından biri olarak görürken enerji dönüşümünde de öncü bir duruş üstleniyor. Peugeot markasının macerası yeni teknolojiler ve yeni çözümlerle devam ederken her zaman olduğu gibi heyecan uyandıran, modern ve yenilikçi çizgiler markanın geleceğine şekil veriyor. Peugeot e-Legend Concept markanın yenilikçi vizyonunun en güncel halini gözler önüne seriyor. Peugeot e-Legend Concept, geçmişten gelen mirası otomotiv dünyasındaki en ileri teknolojilerle harmanlayarak markanın DNA’sını geleceğe taşıyor. Dinamik ve atletik tasarımıyla dikkat çeken Peugeot e-Legend Concept, tasarım detaylarıyla efsanevi 504 Coupe modelini yeniden yorumlarken geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kuruyor. Agresif detaylarla dikkat çeken burun tasarımında yatay bir mimari kullanım bulurken oluklarla hatları belirginleştirilen çıkıntılı motor kaputu kaslı bir görünümü beraberinde getiriyor. Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin hakim olduğu yan cephede zarif bir bombe ile belirginleştirilen şişkin çamurluklar dikkat çekiyor. Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar sportifliği ve dinamizmi güçlendiriyor. 4.650 mm uzunluğa, 1.930 mm genişliğe ve 1.370 mm yüksekliğe sahip Peugeot e-Legend Concept 2.690 mm dingil mesafesiyle yola oturan, basık ve geniş bir siluet ortaya koyuyor. Dinamik tasarım detaylarını Michelin lastikler ile çevrelenen 19 inçlik devasa jantlar tamamlıyor.
TEKNOLOJİK İÇ MEKAN
Yeni nesil Peugeot modellerinin tamamında olduğu gibi Peugeot e-Legend Concept’te de kompakt boyutlu direksiyonuyla Peugeot i-Cockpit® devreye giriyor. Kaliteli malzemelerle bezenen iç mekanda yoğun teknolojinin neden olabileceği soğukluğu kırmak için yumuşak malzemelere ağırlık verilirken şekli ile vücudu sarmalayan H şeklindeki koltuklar efsanevi 504 Coupe modeline gönderme yapıyor. Kokpitin farklı noktalarına serpiştirilen 16 ekran gelişmiş teknolojiye vurgu yapıyor. Örneğin konsolun tamamını 49 inç büyüklüğünde bir ekran doldururken kapı panellerinde 29 inçlik ekranlar veya güneşliklerde 12 inçlik ekranlar kullanılıyor. Ayrıca temel araç fonksiyonlarına erişim sağlamak üzere orta konsolda 6 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekran devreye giriyor.
YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OLACAK
Yüzde 100 elektrikli bir güç ve aktarma organıyla donatılan Peugeot e-Legend Concept’te 340 kW güç ve 800 Nm tork üreten elektromotor görev yapıyor. Söz konusu elektrikli sistem 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyeden daha kısa sürede tamamlama imkanı sunarken 220 km/s maksimum hıza imkan tanıyor. Elektrikli sistem 100 kWh kapasiteli batarya tarafından besleniyor. Gelişmiş bataryalar WLTP normuna göre 600 km’ye kadar menzile imkan tanırken 500 km’lik menzil için sadece 25 dakika şarj süresi yeterli oluyor.