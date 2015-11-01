Peugeot Expert Traveller ile 9 kişilik oldu

Peugeot, hafif ticari araç segmentine geçtiğimiz aylarda sunduğu Expert modeline birde Traveller ismini ekleyerek 9 kişiye seyahat imkanı sundu. Binek modellerin tasarım dilini yansıtan yeni model, zengin bir ekipmanla 133 bin liralık başlangıç etiketi taşıyor.

Fransız üretici Peugeot, hafif ticari sınıfındaki temsilcisi Expert modelinin birde 9 kişilik versiyonunu pazara sundu. Expert Traveller ismiyle yollara çıkan model, yolculuk ve geniş yaşam alanı kavramlarını yeniden belirliyor. 5,30 m uzunluğa sahip olan yeni 9 kişilik model, 1,9 metre tavan yüksekliği ile kapalı otoparklarda da avantaj sağlıyor. Tasarımını markanın binek otomobillerinin genetik kodlarından alan Expert Traveller xenon far ve 17 inçlik alaşım jantlarla kombine edildi.

BAGAJ HACMİ NEREDEYSE 5 BİN LİTRE

Araç, 9 kişilik yaşam alanı ve bin 300 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Tamamen çıkartılabilen 2’nci ve 3’üncü sıradaki koltuklar ile toplam bagaj alanı rahatlıkla 4 bin 900 litreye kadar çıkabiliyor. Bagaj kapağından bağımsız açılan arka cam, örneğin bagaj kapısını açmak için yeterli alan olmayan durumlarda bagaja erişimi kolaylaştırıyor ve opsiyon olarak sunuluyor. Araç içinde 74 litreye kadar açık veya kapalı saklama alanları yer alıyor. Araçta, yorgunluk tespit sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve visiopark 1 (180 Derece Arka Kamera) gibi en yeni sürüş destek sistemleri yer alıyor.

EXPERT TRAVELLER FİYATI 133 BİN LİRA

Opsiyon olarak adaptif hız sabitleyici, hız levhası tanıma sistemi, şerit takip sistemi ve akıllı ışık sistemi gibi donanımlar sunuluyor. Yine opsiyonel olarak; aktif hız sabitleme sistemi, çarpışma uyarı sistemi ve aktif güvenlik freni olmak üzere üç özel donanımı içeren sürüş asistan paketi de sunuluyor. Yeni Peugeot Expert Traveller, 133 bin liradan başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

2.0 LİTRELİK DİZEL

Araç, 2.0 BlueHDi Euro6 motorlar 180 HP ve 400 Nm EAT6 Tam Otomatik ve 150 HP 370 Nm manuel 6 ileri şanzımanla kombine edilen iki farklı güç alternatifine sahip. Modern teknolojinin nimetlerinden yararlanan BlueHDi motorlar başta FAP ve SCR olmak üzere günümüz motor teknolojisinin en etkin ve verimli emisyon kontrol teknolojileriyle donatıldı ve Euro6 emisyon normlarını yerine getiriyor. 22,4 lt kapasiteli AdBlue deposu 15000 km’lik menzil sağlıyor. Sınıfının en düşük yakıt tüketimi değerine sahip olan Peugeot Expert Traveller 20.000 km veya 1 yıllık bakım aralığının da katkısıyla düşük kullanım maliyeti avantajı sunuyor.