Peugeot Expert’e yeni motorlar

Euro 6D-Temp normuna uyan Peugeot Expert ailesi, yeni versiyonlarıyla profesyonel müşterilerinin beklentilerini karşılıyor. Peugeot Expert, mevcut Pro ve Premium versiyonları dışında, müşterilerin kullanım amaçları doğrultusunda hazırlanan Grip, Asphalt ve Urban olmak üzere yeni özel versiyonlar sunuyor.

GRİP VERSİYONU

Grip versiyonu; ağır, uzun ve kirli yükler dışında üç kişiyle erişilmesi zor arazilere rahatlıkla ulaşmak üzere geliştirildi. Dayanıklı bir yapıya sahip olan bu versiyon standart donanımlar dışında: yükseltilmiş bir süspansiyon ve motor koruması, Grip Control, üç adet ön koltuk, versiyona bağlı olarak 1.400 kg’a kadar yük taşıma kapasitesi ve tam boy stepne gibi özelliklerle yollara çıkıyor. Grip versiyonu; üç kişilik kabine sahip, standart ve uzun olmak üzere iki farklı gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6 ve BlueHDi 150 S&S MT6 motor seçenekleriyle sunuluyor.

ASPHALT VERSİYONU

Asphalt versiyonu; direksiyon başında harcadığı süreyi hesaplamayan, rahatlık ve güvenlik arayan profesyoneller için tasarlandı. Bu versiyonda standart olarak: 7 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranlı radyo ile Mirror Screen, Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhası Tanımlama ve Önerme Sistemi, Far Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Far ve Yağmur Sensörü, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, akustik paketi, elektrikli aynalar, manuel klima, sis farları ve ön arka Park Asistanı gibi özellikleri devreye giriyor. Asphalt versiyonu; standart ve uzun dışında 5+1 camlı van gövde tipleriyle BlueHDi 120 S&S MT6, BlueHDi 150 S&S MT6 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle sunuluyor.

URBAN VERSİYONU

Urban versiyonu; konfor, ataklık ve kolay park etme özelliklerini bir arada sunuyor. Bu versiyonda standart olarak: 7 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranlı radyo ile Mirror Screen, Anahtarsız Giriş Sistemi, Visiopark 180° Geri Görüş Kamerası, ön ve arka Park Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, elektrikli aynalar, manuel klima ve sis farları gibi özellikler sunuluyor. Urban versiyonu; kompakt uzunlukta gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6, BlueHDi 150 S&S MT6 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle sunuluyor.