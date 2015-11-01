Peugeot kampanya şovuna başladı

8 saat önce

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ve i-Cockpit ile sıra dışı sürüş keyfi sunan modellerine Nisan ayına özel çok cazip avantajlar sunuyor.

Peugeot modellerinde özel fiyat fırsatları yanı sıra %0 faizli cazip kredi seçenekleri tüketicileri bekliyor. Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208’in tüm versiyonlarında 20 bin TL 12 aya varan %0 faizli kredi seceneği imkanı sunuluyor. Sınıfının en düşük yakıt tüketimini, en iyi performansını ve gelişmiş teknolojileri ile sıra dışı sürüş keyfini sunan Peugeot 308’in tüm versiyonlarında gerçerli 30 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra ayrıca peşin alımlarda 2 bin 500 TL özel nakit indirimi sunuluyor. Yüksek donanımı, gelişmiş teknolojisi, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzıman ile Yenilenen SUV Peugeot 2008’in tüm versiyonlarında 30 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra ayrıca peşin alımlarda 2 bin 500 TL kaçırılmayacak özel nakit indirimi sunuluyor. Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee’de 30 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seçeneğini veya 2 bin 500 TL nakit indirim imkanı sunuluyor.