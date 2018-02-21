Peugeot Partner oldu Rifter

Fransız üretici Peugeot yenilediği hafif ticari araç modelinin ismini de değiştirdi. Daha önce Partner ismiyle pazara sunulan aracın yeni adı ise Rifter oldu. Peugeot Rifter aynı zamanda hem 5 hem de 7 koltuklu olarak sunulacak.

Daha önce Peugeot Partner olarak sunulan hafif ticari araç, şimdi Rifter ismiyle yenilendi. Peugeot Rifter’ın modern ve güçlü ön tasarımı, güncel Peugeot ürün gamında olduğu gibi Aslan logosunu dikey konumlu ön ızgaranın ortasında konumlandırıyor. Aslan pençesinden esinlenilen tasarım ön farların orta kısmında LED imzası ile bütünleşiyor. Yeni Peugeot Rifter, kısa ve yatay konumlu motor kaputu, yüksek omuz çizgisi, kısa ön ve arka aks çıkıntılarıyla mükemmel gövde orantıları sergilerken kaslı ve güçlü bir görünüm sunuyor. Tasarımın önemli bir parçası olan ve gövdeye entegre edilen tavan rayları Yeni Peugeot Rifter’ı tamamlıyor. Ön tarafta uygulanan ve Yeni Peugeot Rifter’a güçlü olduğu kadar modern bir görünüm kazandıran simetrik formlar tasarımda bütünlüğü sağlamak ve profilden de bakıldığında güçlü bir görünüm sunmak üzere yan gövde de uygulanıyor. Şişkin çamurluk ağızları ve plastik kaplamalar güçlü ve modern görünümü desteklerken bazı donanım versiyonlarında 17 inçlik elmas kesimli alaşım jantlar devreye giriyor.

YÜKSEK OTURMA POZİSYONU

Yeni Peugeot Rifter ayrıca SUV dünyasına özgü yüksek oturma pozisyonu, büyük tekerlekler, büyük kapı ve gövde kaplamaları, çamurluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi bazı karakteristik tasarım detaylarını bünyesinde barındırıyor. Bütün bu detayların oluşturduğu bütünlük Yeni Peugeot Rifter’a özgün bir karakter kazandırırken aynı zamanda çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor. Yeni Peugeot Rifter, dinamik ve kompakt yapısıyla şehir içinde rahat ve pratik bir kullanım sunarken fonksiyonel yönüyle hafta sonu aktivitelerini ve farklı kullanım amaçlarını destekliyor.

8 İNÇ’LİK DOKUNMATİK EKRAN

Standart gövde tipi ile yetinmeyen ve daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar için Yeni Peugeot Rifter ayrıca 35 cm daha uzun ikinci bir gövde tipiyle daha üretiliyor. Artan uzunlukla doğru orantılı olarak kabin içindeki yaşam alanı ve fonksiyonellik de artıyor. Yeni Peugeot Rifter, pazarda benzersiz ve tamamen yenilikçi bir kokpit tasarımıyla yollara çıkıyor. İki kenarı düz kompakt boyutlu direksiyon simidi, sürücünün doğrudan görüş alanında bulunan 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve krom çerçeveyle kalite algısı artırılan yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere birbirini tamamlayan farklı donanımların birleşiminden oluşan Peugeot i-Cockpit® benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

GT LINE VERSİYONU DA OLACAK

Zarif ve dinamik detaylarla bezenen Peugeot Rifter’ın GT Line versiyonu aynı zamanda Peugeot’nun GT Line ürün gamını tamamlıyor. GT Line versiyonu ön ızgara çerçevesi, yan ayna kapakları, tavan rayları ve yan gövde eklentilerinde süslemeler olmak üzere bir dizi Oniks Siyah eklentiye sahip. 17 inçlik “Aoraki” alaşım jantlarla desteklenen paketi ‘GT Line’ logoları tamamlıyor. İç mekanda ise deri direksiyon simidi, özel renkleri ve döşemesi ile göze çarpan konsol tasarımı, desenli arka plana sahip kadranlar dikkat çekiyor.

DİZEL OTOMATİK VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Peugeot Rifter, CO 2 emisyon salınımını ve yakıt tüketimini düşürmek üzere optimize edilen yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlarla yollara çıkıyor. Euro 6.c emisyon normunu karşılayan motorlar gelecekte devreye alınacak olan WLTC normunu şimdiden yerine getirecek şekilde ayarlandı. Benzinli cephesinde iki farklı güç alternatifine sahip ödüllü 1.2 PureTech motor devreye giriyor. Giriş seviyesinde sunulan PureTech 110hp S&S 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken son derece düşük tüketim değeriyle dikkat çekiyor. Partikül emisyon değerlerini azaltmak için benzin partikül filtresiyle donatılan PureTech motorların 130hp S&S versiyonu ise 8 kademeli tam otomatik şanzıman EAT8 ile (2019 itibariyle sunulacak) devreye giriyor. Dizel cephesinde ise üç farklı güç alternatifiyle 1.5 BlueHDi sunuluyor. Giriş seviyesi olarak sunulan BlueHDi 75hp 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, yine 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen BlueHDi 100hp motorun bir de daha yüksek yakıt ekonomisi sunan S&S versiyonu da bulunuyor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan BlueHDi 130hp S&S, standart olarak 6 vitesli manuel şanzımanla kombine edilirken isteğe bağlı olarak 8 kademeli tam otomatik şanzıman EAT8 ile donatılabiliyor.

ZENGİN DONANIMLA GELECEK

Yeni Peugeot Rifter, günlük yaşamın gereklerini yerine getirmek üzere markanın en güncel teknolojileriyle yollara çıkıyor. Son derece kapsamlı teknolojik ekipmanlar donanım seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Geleneksel el freninin yerini alan Elektrikli Park Freni ile kazanılan alan, saklama alanı olarak değerlendiriliyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, belirlenen mesafeden öndeki aracı takip etmeye imkan tanırken, 8 kademeli Tam Otomatik Vites kutusuyla sistem tamamen durma özelliği ile sürüş güvenliğini daha da arttırıyor. Kapsamı genişletilen Aktif Trafik Levhası Tanımlama Sistemi, hız levhalarını da algılarken aracın hızını, algılanan hız limitine göre ayarlayabiliyor. Aktif Şerit Takip Sistemi, sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde devreye girerek aracı tekrar şeridine sokuyor. Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, yorgun olduğunu tespit etmesi halinde sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarırken, Aktif Güvenlik Freni olası bir çarpışma halinde devreye giriyor. Römork Çekme Stabilite Kontrol Sistemi, salınımları dengelerken gerektiğinde aracı yavaşlatıyor. Akıllı Far Asistanı kısa ve uzun farları otomatik olarak devreye girmesini sağlıyor. Visiopark 180° geri görüş kamerası, 180 derecelik geniş bir açıyla arkayı gösterirken ayrıca aracı kuş bakışı görünüm veya bir engele yaklaşıldığında görüntüyü büyütme imkanı da sunuyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, kör noktada bir aracın olması halinde sürücüyü görsel olarak uyarırken, Anahtarsız Giriş Sistemi de anahtar arama hengamesini ortadan kaldırıyor.