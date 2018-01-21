2017 yılında daralan pazarda yüzde 4.2 büyüyerek 40 binin üzerinde satış gerçekleştiren Peugeot, satış rekoru kırdı. Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Toplam ve binek pazarında satışını en çok artıran ikinci marka olduk” dedi.

ALİ YILDIRIM

Geçen yıl satışlarını en çok arttıran ikinci marka olarak öne çıkan Peugeot Türkiye, 2017’yi rekor satış rakamıyla kapattı. Peugeot’nun dünya satışları ise 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 artarak 2 milyon 120 bin adete ulaştı. Markanın Türkiye ayağıyla ilgili bilgi veren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Peugeot, 2017 yılında Türkiye’de 29 bin 981’i binek, 10 bin 501’i hafif ticari olmak üzere toplam 40 bin 482 satış gerçekleştirerek yüzde 4,2 pazar payı elde etti. Türkiye otomotiv pazarı aynı dönemde yüzde 2,8 daralırken, Peugeot Türkiye’nin satışları yüzde 13,8 artış kaydetti. Binek araç pazarında üç basamak yükselerek satışını en çok artıran ikinci marka olduk. Toplam

pazarda ise bir basamak yükselerek yine satışını en çok artıran ikinci marka olduk” diye konuştu. Anaç, Peugeot Türkiye’nin orta vadede 2021 yılına kadar yüzde 8 pazar payı elde etmeyi, 87 bin satışla ilk 5 markadan biri olmayı ve ithal markalar arasında ikinci sıraya yerleşmeyi planladığını söyledi. Burada yeni model lansmanlarının çok önemli olduğunu bildiren Anaç, şöyle devam etti: “Bayi sayısı ve satış verimliliğimizi artıracağız. Perakende satış yapan bir marka özelliğimizi biraz daha geliştireceğiz. Şu anda yüzde 60 civarında olan perakende oranımızı 2021’de yüzde 70’e taşıyacağız. 13 yeni modelin lansmanını yapacağız. SUV’daki atağımız devam edecek. Hafif ticari araçta da önemli oyunculardan biri haline geleceğiz. Bayi başına düşen satış adedini 2 katına çıkaracağız. Sektördeki en karlı bayi teşkilatını yaratmayı hedefliyoruz.” Anaç, 2018’de Türkiye toplam otomotiv pazarının geçen yıla benzer şekilde 950 bin seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini, Peugeot Türkiye’nin ise yüzde 5 pazar payı ve yaklaşık 47 bin satış elde etmeyi beklediğini dile getirdi. Bu yıl biri binek diğeri hafif ticari olmak üzere iki yeni modelin lansmanını yapmayı planladıklarını ve 7 yeni bayi ile tüm Türkiye’deki bayi sayılarını da 53’e çıkaracaklarını anlatan Anaç, “Önümüzdeki dönemde her sene pazar payımızı bir puan artırmayı hedefliyoruz. Bu agresif bir plan ama Peugeot’nun ürün gamı, bayi teşkilatının gücü ve süreçlerdeki iyileşmemiz bizi buraya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

PSA 3.6 MİLYON ARAÇ SATTI

PSA Grubu’nun ise 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 3 milyon 632 bin 642 araç satışı gerçekleştirerek bir rekora imza attığını söyleyen İbrahim Anaç, geçen yıl yüzde 23,2 artışla 2 milyon 378 bin araç satılan Avrupa’nın, grubun en büyük pazarları arasında yerini koruduğunu bildirdi. 2016-2018 döneminde ortalama yüzde 4, 2021 yılına kadar ise yüzde 6 operasyonel karlılık hedeflendiğini belirten Anaç, ayrıca 2015 ile kıyaslandığında 2018 yılına kadar yüzde 10, 2021 yılına kadar da yüzde 15 gelir artışı öngördüğünü aktardı. Anaç, PSA Grubu’nun güçlü gelişimi ve büyüme stratejisinin yüksek kalitede ürün ve hizmetler, zenginleştirilmiş ürün planı ve teknolojik liderlik olmak üzere 3 ana temele dayandığını belirtti.

3008 HYBRID 2019’DA GELECEK

“Grup olarak 2018 yılına kadar müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinde ilk 3’te, 2021’de ise en üst sırada yer almayı hedefliyoruz. 2021 yılına kadar 26’sı otomobil, 8’i hafif ticari araç olmak üzere 34 yeni modelin lansmanını yapacağız. SCR ve PureTech gibi teknolojilerimiz, motorlarımızı emisyon konusunda en iddialı hale getirmiş durumda” diyen İbrahim Anaç, alternatif yakıt seçenekleri konusunda şunları söyledi: “Plug-in hibrit ve elektrikli otomobil atılımımız var. Önümüzdeki 2 sene içinde bu araçları ürün gamımızda göreceğiz. 2019 yılında 3008’in hibrit versiyonu olacak. Bunu Türkiye pazarına da sunacağız. Ayrıca internet bağlantılı ve otonom sürüş özelliğine sahip otomobilleri içeren ileri teknolojilerimizle de iddialıyız.”

OCAK’TA BAYİ TRAFİĞİ ARTTI

Yapılan olumlu ÖTV ve kredi düzenlemeleriyle pazarın etkileneceğini belirten İbrahim Anaç, “Biz döviz kurları konusunda çok aceleci değiliz. Zaten zamlar tüketiciye hiçbir zaman tamamen yansıtılmıyor. Bunu sektör olarak bir noktaya kadar göğüslüyoruz. Faiz ve döviz kurundaki artışlar önemli ama son iki senede yaşadıklarımıza bakarsak, sektör olarak bunu bir şekilde göğüsledik ve ona rağmen 950 binlik bir pazar gerçekleşti” dedi. PSA Grubu’nun satın aldığı Opel ile ilgili ise Anaç şunları söyledi: “Opel, Türkiye’de mevcut yönetim yapısıyla devam edecek. Kısa vadede büyük bir değişiklik olacağını öngörmüyoruz. Bütün markalar kendi yönetimleriyle devam edecek.” 2018 yılının ilk ayında bayi trafiğinin geçen yıla göre yüzde 25 arttığını