Peugeot Türkiye Anaç’tan sorulacak

Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine İbrahim Anaç atandı. Daha önce bu görevi yürüten Laurent Pernet ise kişisel sebeplerle PSA Grubu’ndan ayrılmaya ve profesyonel yaşamına yeni bir yön vermeye karar verdi. Laurent Pernet’nin yerine göreve başlayacak olan İbrahim Anaç, direkt olarak Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde IOMT* Direktörü Julien Montarnal’a bağlı olarak görev alacaktır.

20 yıldır Türk Otomotiv Sektörü’nün önemli kademelerinde yöneticilik yapan İbrahim Anaç, kariyerine 1997 yılında başladı. 2001 yılında Satış/Pazarlama Müdürü pozisyonuna terfi eden İbrahim Anaç 2004 yılında 2.El Satış ve Operasyon Müdürlüğü’ne atandı. 2005 yılında başka bir markada Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Aynı markanın 2007-2014 yılları arasında Satış Bölümü Müdürü olarak çalışan İbrahim Anaç, 2011 yılında Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Koordinatörü olarak görevine devam etti. Son olarak 2014 yılından bu yana aynı marka çatısı altında Genel Müdür Yardımıcısı olarak görev alan İbrahim Anaç, 20 Kasım 2017 tarihi itibariyle Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlayacak. 1968 yılında İstanbul’da doğan ve 1990 yılında Ankara Polis Akademisinde üniversite eğitimini tamamlayan, İbrahim Anaç, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Saint Thomas Üniversitesi’nde MBA ve Uluslararası İşletme alanında master yaptı. Harvard Business School’da General Management Program’ını bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan İbrahim Anaç, Peugeot’nun Uluslararası stratejilerini Türkiye’de hayata geçirmek üzere direkt olarak Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde IOMT* Direktörü Julien Montarnal’a bağlı olarak görev alacaktır.