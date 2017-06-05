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Peugeot’dan 0 faizle otomobil

Peugeot’dan 0 faizle otomobil
05 Haziran 2017 Pazartesi
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Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ve i-Cockpit ile sıra dışı sürüş keyfi sunan modellerine Haziran ayına özel çok cazip avantajlar sunuyor.

Peugeot modellerinde %0 faizli cazip kredi seçeneklerinin yanı sıra sınırlı sayıda Peugeot 208 ve 308 modellerinde kaçırılmayacak “Edition” fırsat otomobilleri sunuluyor. Bu fırsatları kaçırmamak için tüketicileri en yakın Peugeot Yetkili Satıcısı’sına davet ediyoruz. Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208 modellerinde seçili versiyonlarında 20 bin TL 12 aya varan %0 faizli kredi seceneği sunuluyor. Sınıfının en düşük yakıt tüketimini, en iyi performansını ve gelişmiş teknolojileri ile sıra dışı sürüş keyfini sunan Peugeot 308’in tüm versiyonlarında gerçerli 20 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seceneği sunuluyor. Yüksek donanımı, gelişmiş teknolojisi, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzıman ile Yenilenen SUV Peugeot 2008’in tüm versiyonlarında 30 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee’de 30 bin TL 20 aya varan %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

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