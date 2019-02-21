Peugeot’nun voltajı artıyor

Peugeot bu yıl elektrikli geçişini hızlandırıyor. Yeni marka imzasını tanıtan aslan, MOTION & e-MOTION teknolojisini anlattı.

Markanın 200’üncü yıldönümünü kutlamak üzere 2010 yılında tanıttığı MOTION & EMOTION imzası, Peugeot’yu hem ürün hem de hizmet bakımından yeni mobilite çözümleri noktasında otomotiv endüstrisinin önde gelen markaları arasında konumlandırdı. Bu imza, 1810 yılından bu yana markayı karakterize eden ve markaya yön veren mühendis ve tasarımcılar arasındaki mükemmel uyumu yansıtırken Peugeot için duygunun her zaman otomotiv deneyiminin merkezinde olacağı fikrini de ifade ediyor.

Yeşil ve mavi ışık oyunlarından oluşan parlak yüzeye sahip bir elektrik “e” eklenmesi, önemli zorlukların yaşandığı enerji dönüşümü sürecinde markanın öncü pozisyonunu simgeliyor. MOTION & e-MOTION, Peugeot e-Legend Concept’in ve Peugeot 3008, 508 sedan ve 508 SW’de yılsonunda tanıtılan PHEV teknolojisinin iletişim kampanyalarında kullanıldı. 2019 Cenevre Otomobil Fuarından itibaren bu yeni imza, televizyon kampanyaları, basılı medya, fuarlar ve satış noktaları da dahil markanın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bütün iletişim süreçlerinde kullanılacak.

Peugeot’un simgesi de markanın yeni dönüm noktasını desteklemek için değişiyor. Peugeot logosunun 160. yıldönümünü kutlamak için Peugeot Design Lab tasarımcıları tarafından tasarlanan ve markanın gururunu, gücünü ve mükemmelliğini simgeleyen büyük bir aslan Peugeot’nun 2018 Cenevre Otomobil Fuarındaki standında tanıtıldı. Aslan yeşil ve mavi ışık efektlerine sahip yüzeyiyle 2019 Cenevre Otomobil Fuarında canlanacak. Peugeot, elektrikli geleceğe hazırlanma ve enerji dönüşüm sürecini yeni logosuyla gözler önüne seriyor.

Peugeot, yeni marka imzası ve 208 yıllık köklü geçmişiyle sürüş keyfi odaklı ve duyguları harekete geçiren yeni nesil elektrikli otomobiller sunarak emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.