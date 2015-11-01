Peugeot’ya iki farklı Red Dot ödülü

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Peugeot, Yeni SUV Peugeot 3008’in iç ve dış tasarımı da dahil başarılı tasarımları için iki farklı “Ürün Tasarım Ödülü” birden aldı. MICRO ile birlikte geliştirilen elektrik destekli scooter e-Kick, kent içi mobilitenin zorluklarına karşı tamamen yeni bir çözüm olarak kabul edildi ve ödüllendirildi. 1955 yılından bu yana gerçekleştirilen Red Dot Ürün Tasarımı Ödülleri tasarım dünyasının en önemli tasarım etkinliği olarak kabul ediliyor. Kazananlar 39 uzmandan oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

Yeni SUV Peugeot 3008 ve bagajında şarj edilebilen elektrik destekli scooter e-Kick ikili olarak bu yılki Red Dot Ürün Tasarımı Ödüllerine damgasını vurdu. Jüri bu araçların inovasyon seviyesinden, ergonomik tasarımlarından ve son dokunuş yaklaşımından çok etkilendi. Yeni SUV Peugeot 3008, dış tasarımıyla olduğu kadar iç tasarımıyla da ön plana çıktı. Modern teknolojinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden Yeni Peugeot i-Cockpit® sürücü koltuğunda oturma kavramına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Kompakt boyutlu direksiyon simidi, kişiselleştirme olanağı sunan “head-up” ekran ve piyano tuşlarına sahip dokunmatik ekrandan oluşan bütünlük, benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Avrupa’da satışa sunulduğu günden bu yana 150.000’den fazla müşteri Yeni SUV Peugeot 3008’i sipariş etti. Bu müşterilerin büyük bir bölümü (yüzde 83) Allure, GT Line veya GT versiyonlarını tercih etti.

ELEKTRİKLİ SCOOTER E-KICK

Elektrik destekli scooter e-Kick, araç şehir içinde park edildikten sonra gidilecek noktaya kalan son birkaç kilometrenin konforlu bir şekilde kat edilmesine yardımcı oluyor. Yenilikçi mekanizmasıyla saniyeler içerisinde katlanırken ‘Çok modlu’ mobilite için ideal bir çözüm arkadaşı olarak öne çıkıyor. e-Kick, Kasım 2016’dan bu yana Avrupa pazarlarında satışa sunuluyor. E-Kick, 899 Euro (vergiler dahil Avrupa fiyatı) etiket fiyatıyla Peugeot satış noktalarından, belirli Micro mağazalarından, Peugeot Lifestyle mağazalarından ve Micro online mağazalarından temin edilebiliyor. Böylece Peugeot, Red Dot Ürün Tasarım Ödülü’nü dördüncü kez müzesine götürüyor. Yeni SUV Peugeot 3008; Traveller (2016), 308 SW (2014) ve RCZ (2010) modellerinin başarılarını takip ediyor. Bu ödül, 2017 Yılın Otomobili Ödülü de dahil olmak üzere Yeni SUV Peugeot 3008’in almış olduğu ödül sayısını 37’ye çıkartırken, e-Kick’in ilk prestijli ödülü olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.