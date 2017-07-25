Pick-up sınıfını da ikizler bastı

Yılın ilk yarısını 8 bin adetlik satış rakamıyla kapatan pick-up segmenti de artık ikiz kaynıyor. En son Mitsubishi L200 ve Fiat Fullback ile ortaya çıkan kardeş üretimler, Alman üreticide de kendine yer buldu. X-serisi ile bu sınıfa adım atan Mercedes, Nissan Navara ve Renaul Alaskan ile aynı platformu paylaşıyor.

ALİ YILDIRIM

Tüm dünyada hızla gelişen ve değişen otomotiv pazarı markaları da farklı teknolojilere yöneltti. Fakat aynı zamanda bu farklı teknoloji markalara bir dizi ortaklığa adım attırdı. Denge sisteminden tutunda, şanzıman, motor ve hatta karosere kadar birçok marka ortak modeller ortaya çıkardı. Sıfırdan bir üretim bandı kurmak yerine karşılıklı olarak değişim yapılan parçalarla ikiz modeller ortaya çıktı. SUV modellerin yanında sedan otomobillerde ikiz üretimden nasibini alırken bu durum pick-up modellere de yansıdı. Bunun en son örneği ise Mercedes-Benz’in pick-up sınıfındaki yeni temsilcisinde gerçekleşti.

MERCEDES-BENZ X-SERİSİ

Alman üretici model serisine eklediği X ile artık pick-up segmentinde de söz konusu olmaya hazırlanıyor. Nissan Navara ve Renault Alaskan ile aynı platformu paylaşan yeni X-Serisi, mevcut markalarda yer alan 2.3 litrelik aynı dizel motor seçeneğini kullanacak ve birde daha güçlü bir ünite isteyenler için V6’lık versiyon da yer alacak. 1,1 tonluk yükleme kapasitesine sahip olacak olan model, elektronik stabilite programı, hız sabitleme sistemi ve altı adet LED kümesi gibi özellikler standart olarak bulunacak. Mercedes-Benz X-Serisi, dört ve 6 silindirlik motor seçenekleriyle yola çıkacak. Araç, satış başlangıcıyla birlikte X 220 d ismiyle 163 beygirlik ve ve X 250 d ile 190 beygirlik güç seçenekleri olacak. İkizleriyle olduğu gibi 2.3 litrelik turbo dizel motorun kullanılması planlanan aracın, iki farklı motor alternatifi olacak.

NISSAN NAVARA

Mercedes-Benz X Serisi ile aynı platformu paylaşan Nissan Navara da konforlu sürüşüyle dikkat çekiyor. Henüz daha Türkiye pazarına adım atmayan Renault Alaskan ile birlikte üçüz olan bu üçlüde aynı motor seçenekleri ve alt yapı kullanılıyor. 2.3 litrelik dizel motor ile 160 ve 190 beygirlik seçeneğe sahip olan Nissan Navara, yaklaşık 1 tonluk yükleme kapasitesiyle ön plana çıkarken, aracın çekme kapasitesi de 3.5 ton. Off-road koşullarına da uyum sağlayan model 32.2 derecelik yaklaşma açısında, 25.1 derecelik uzaklaşma açısına, 230 mm’likte yüksekliğe sahip. İddialı modelin başlangıç fiyatı 92 bin liradan (2 çeker versiyonu) sunarken, 4×4 için minimum 109 bin 407 lira ödemek gerekiyor. Araç fabrika verisi olarak 100 kilometre ortalama 6,3 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. 2017’nin ilk yarısına baktığımızda ise model, 1394 adetlik satış rakamına imza attı.

RENAULT ALASKAN

Renault-Nissan ortaklığı Alaskan’ı ortaya çıkardı. Nissan Navara ve Mercedes X-Serisi ile aynı platformun üyesi olan model, agresif yapısıyla dikkat çekiyor. Renault’un tasarım çizgisini yansıtan geniş krom ön panjuru kullanan otomobil; LED far grubu ile tampon ve çamurluk korumaları gibi detaylarıyla kullanıcıları etkiliyor. İç mekanda ise 7 inç multimedya sistemi, ısıtmalı koltuklar, çift bölgeli klima ve 360 derece görüş sistemi gibi sınırlı sayılabilecek özellikler opsiyon olarak sunuluyor. 5 koldan bağlantılı arka süspansiyon sistemiyle donatılan model, 1 tona varan taşıma kapasitesine karşın rahat yolculuklar vaat ediyor. Alaskan’ın 2.3 litrelik dCi motoru, kendi içerisinde 190 beygir çift turbo ve 160 beygir tek turbo olarak iki farklı seçenek sunuyor. 6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik motor seçeneği sunan Renault Alaskan, arkadan itiş ya da AWD sistemiyle satın alınabilecek.

FIAT FULLBACK

Pick-up sınıfının Türkiye pazarındaki son temsilcisi olan Fiat Fullback, Japon üretici Mitsubishi ile masaya oturdu. L200 ile aynı alt yapıyı paylaşan Fullback ilk yarıda 313 adetlik satış rakamına ulaştı. Aynı L200’de olduğu gibi 2.4 litrelik dizel motor seçeneğini kullanan Fullback, 180 ve 150 beygir olmak üzere iki farklı güce sahip. 1 tonluk yükleme kapasitesine sahip araç, off-road koşulları içinde düşünülmüş özelliklere sahip olan modelde 4 farklı çekiş modu yer alıyor. Aracın off-road koşullarında yaklaşma açısı 30 derece, uzaklaşma 22 derece, rampa açısı 24 derece, devrilme açısı ise 45 derece olarak kayıtlara geçmiş. Araç ikizinden bin lira daha ucuz olarak 92 bin 400 liradan satışa sunuluyor.

MITSUBISHI L200

Japon üretici Mitsubishi, pick-up sınıfındaki temsilcisi olan L200’ü geçtiğimiz yıl operasyondan geçirmişti. Aynı platformu ve motoru Fiat Fullback ile paylaşan araçta 2.4 litrelik dizel motor görev yapıyor. L200’ün, 154 ve 181 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunuyor. 5.28 metrelik uzunluğa sahip olan model, 960 kilogramlık yük kapasitesine sahip. Aracın, yaklaşma açısı 30 derece, uzaklaşma açısı 22 derece, rampa açısı ise 23 derece olarak kayıtlara geçmiş. 3.1 tonluk çekme kapasitesine sahip olan model, 94 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.