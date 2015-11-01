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Porsche Panamera’nın tercihi Goodyear

Porsche Panamera’nın tercihi Goodyear
4 saat önce
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Porsche, Panamera modeli için, Goodyear’ın yeni ultra-yüksek performans lastiği Eagle F1 Asymmetric 3’ü orijinal ekipman olarak tercih etti.

Goodyear, Porsche’nin düşük yuvarlanma direncine olan hassasiyetini dikkate alarak üstün yol tutuş performansı ile uyumlu bir lastik geliştirdi. Lastikler, orijinal ekipman olarak Porsche tarafından onaylandığını ifade eden ‘N0’ işaretini taşıyacak. Güçlü sedan ve spor araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen Eagle F1 Asymmetric 3, ön aksta 265/45ZR19 (105Y) XL, arkada ise 295/40ZR19 (108Y) XL ebadında karma donanım takımı ile onaylandı.

Porsche gibi, dünyanın önde gelen prestijli bir otomobil üreticisi tarafından seçilmiş olmaktan gurur duyduklarını belirten Goodyear EMEA Bölgesi OE Genel Müdürü Nick Harley, “Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, tüm koşullarda kusursuz yol tutuşu sağlayarak, sürücülerin spor araç sürüşlerinden aldıkları keyfi artırıyor. Eagle F1 Asymmetric 3’ün gelişmiş teknolojisi sayesinde Porsche Panamera gücüne güç katacak” dedi.

GOODYEAR EAGLE F1 ASTMMETRIC 3

Eagle F1 Asymmetric 3, sahip olduğu Aktif Frenleme Teknolojisi sayesinde, frenleme sırasında zeminle teması ve yol tutuşunu artırarak daha kısa fren mesafesi sunar. Buna ek olarak, lastikte kullanılan ve yol tutuşunu güçlendiren yeni bileşim sayesinde lastik bir yandan frenleme ve sürüş esnasında daha iyi bir yol tutuşu sağlarken, diğer yandan bileşimde kullanılan yapışkan reçine sayesinde ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa fren mesafesi ve daha güçlü bir sürüş performansı sağlamaktadır.

Yeni güçlendirilmiş lastik yapısı sayesinde, bir yandan daha kontrollü bir sürüş sağlarken diğer yandan da lastiğin güçlü ve hafif yapısıyla sürüş ve viraj performansını artırmakta, lastik aşınmasını ve yakıt tüketimini en aza indirmektedir.

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