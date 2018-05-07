‘Professional’ pazarda Türkiye İtalya’dan sonra ikinci

Fiat Professional markasının İtalya’dan sonra en iyi performans gösteren ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Fiat İş Birim Direktörü Aytaç, “Türkiye’de ürettiğimiz Doblo ve Fiorino, 50 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşarak kendi sınıflarının en çok satan modelleri oldu” dedi.

Türkiye otomotiv pazarındaki iddiasını sürdüren Fiat, Professional tarafıyla liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Hafif ticari araç pazarı tarafıyla ilgili değerlendirmede bulunan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, 2018 hedeflerini de paylaştı. Geçtiğimiz yıl, Türkiye’deki hafif ticari araç bayi teşkilatlanmasını güçlendirecek bir adımla Fiat Professional markası altında yeniden yapılandıklarını hatırlatan Aytaç, söz konusu oluşumla beraber Fiat Professional’ın hafif ticari araç pazarında, güçlü ürün gamı ve yaygın bayi teşkilatlanmasıyla büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

HAFİF TİCARİNİN YÜZDE 25’İNİ FİAT SATTI

2017 yılında Türkiye’de 233 bin ticari araç satışı gerçekleştiğini belirten Aytaç, “Fiat Professional markamız ile geçtiğimiz yıl 58 bin adet satış gerçekleştirdik ve pazardan yüzde 25 pay aldık. Şu anda satış adetlerimizle tüm Fiat Professional dünyasında İtalya’dan sonra en iyi performansı gösteren ülke konumundayız” dedi. Aytaç, “2018 ilk 4 ayına baktığımızda Türkiye hafif ticari araç toplam pazarının 52 bin 138 adet gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 4 ayında Fiat Professional markamız ile 12 bin 102 adetlik satış rakamına eriştik. Bu rakamın 11 bin adedini yerli üretim modellerimiz oluşturdu. Nisan sonunda pazardaki mevcut durumumuzu koruduğumuzu görüyoruz. Doblo ve Fiorino kendi segmentlerinde paylarını artırarak başarı grafiklerini sürdürüyorlar, her iki modelimiz de liderliklerini koruyor” diye konuştu.

DOBLO VE FIORINO SEGMENT LİDERİ

Tofaş’ta üretilerek dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Doblo ve Fiorino’nun iç pazarda önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Aytaç şöyle devam etti: “Doblo ve Fiorino, 2017 yılında 50 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşarak kendi sınıflarının en çok satan modelleri oldu. Her iki modelimiz de bizler için çok önemli. Doblo’yu 2000, Fiorino’yu ise 2007 yılından bu yana üretiyoruz. Modellerimiz yurtiçinde olduğu kadar uluslararası pazarlarda da beğeni ile karşılandı; pek çok önemli ödüle layık görüldü. Bu iki yıldız modelimizin ilk günden itibaren toplam üretim rakamı 3 milyon adedi geçerek bizlere önemli bir gurur yaşatıyor. Belirttiğim 3 milyon adetlik üretimin yaklaşık yüzde 25’inin satışını iç pazarda gerçekleştirdik. Öte yandan, Ducato ve Fullback modellerimizde ise geçtiğimiz yıl 7500 adedin üzerinde bir satış gerçekleştirdik. Fiat Professional olarak, 2018 yılında 60 bin adetlik satış rakamına ulaşarak pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.”

DUCATO FSM’DEN GEÇEBİLİYOR

Üçüncü köprünün açılmasıyla beraber Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) geçme koşullarının güncellendiğini belirten Altan Aytaç, “Hali hazırda 5 farklı gövde seçeneği bulunan Fiat Ducato’ya Haziran ayından itibaren 9.5 metreküplük yeni ürün seçeneğimizi dâhil edeceğiz. Böylece yeni Ducato FSM Köprüsü’nden tüm normlara uygun bir şekilde geçebilecek” dedi. Kamyonet pazarına küçük hafif ticaride Fiat Pratico ile yeni bir soluk getirdiklerini belirten Altan Aytaç, 2018 yılı sonunda Fiat Pratico satışlarını iki katına çıkarmak istediklerini de sözlerine ekledi.