PSA’nın aslanı hafif ticariyle büyüyecek

Hafif ticari araç pazarında PSA’nın elde ettiği global satışlar 564 bini aşarak rekor kırdı. Grubun üyesi olan Peugeot Türkiye satışları daralan pazarda yüzde 4.9 yükseltti. 2019’da yüzde 5 büyümeyi hedefleyen markayı yeni Rifter destekleyecek. Peugeot Genel Müdürü Anaç “Rifter, hafif ticari araç pazarındaki atağımız olacak ve sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de Groupe PSA çatısı altında tüketicilerle buluşan Peugeot, geçen yılı büyümeyle kapattı. Grubun ‘Push To Pass’ stratejisi doğrultusunda ‘aslan’ 5 yıldır yükselmeye devam ediyor. Bu yıl Peugeot Rifter ile hafif ticari araç segmentinde isminden oldukça söz ettireceklerini belirten marka, büyümeye devam edecek. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2018 yılında toplam otomotiv pazarı yüzde 35 daralırken Peugeot Türkiye’nin, yüzde 4.9 pazar payı ile 7’nci sıraya yükseldiğini belirterek “Peugeot Türkiye, 620 bin 937 adetlik satışla zorlu kapanan 2018 yılında, 24 bin 905 binek, 5 bin 247 hafif ticari olmak üzere toplam 30 bin 152 araç satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 4.2’den yüzde 4.9’a çıkarma başarısı gösterdi ve pazar payını en çok artıran 4’üncü marka oldu. Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini iki basamak yükseltme başarısı da gösteren markamız 7’nci sıraya yerleşti” bilgisini verdi.

3008 PODYUMDA YILI KAPATTI

Binek araç pazarı satış sıralamasında da iki basamak yükselen Peugeot’nun yüzde 4.1’den yüzde 5.1’e yükselttiği pazar payı ile 8’inci sırada yer aldığını aktaran Anaç, bu başarının temelinde, pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel uygulanan ticari politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve iş süreçlerinin daha müşteri odaklı olmasının büyük payı olduğunu kaydetti. Anaç, son yıllardaki SUV atağı ve farklı müşteri kitlelerinin ihtiyacını karşılayan geniş ürün gamının da bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, özellikle sınıfının standartlarını yeniden belirleyen Peugeot’nun, SUV 3008 satış rakamları ile 2018 yılını segmentinin podyumunda kapattığını söyledi. 2019 yılı için öngörülerini aktaran Anaç “Türkiye otomobil pazarının 2019 yılında 520 bin adede ulaşmasını öngörüyoruz. Toplam satış hedefimiz 26 bin adetle yüzde 5 pazar payı elde etmek. Her şeyden önce müşteriyi merkeze konumlandıran yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Yeni Peugeot Rifter model lansmanımız, hafif ticari araç pazarındaki atağımız, genişleyen ve güçlenen bayi teşkilatımız ile sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz” diye konuştu.

20 BİNE YAKIN SİPARİŞ ALDI

Anaç, Peugeot müşterilerinin yüzde 36’sının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artışla, otomatik şanzımanı tercih ettiğini aktararak, “Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçilen Yeni Peugeot Partner 11 bin adedin üzerinde, yeni Peugeot Rifter ise 20 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Peugeot’nun sınıf atlama stratejisinin başarısı ürünlerin versiyon dağılımında da kendini gösterdi. Peugeot müşterilerinin yüzde 21’i, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla, tercihini GT Line, GT ve GTi olmak üzere markanın üst versiyonlarından yana kullandı” şeklinde konuştu.

‘KREDİ KONUSUNA SEKTÖR ÇALIŞIYOR’

ÖTV ve KDV konusuna da değinen İbrahim Anaç, Ocak 2019’da desteklerin pazara etkisinin yüzde 30 olduğunu söyledi. Faizlerdeki kritik sınırın yüzde 20 olduğunu belirten Anaç “Eğer bu oranın altına inerse rahatlarız” dedi. ODD ve OYDER’in kredi tarafında bir çalışmaları olduğuna değinen Anaç şöyle devam etti: “İlerleyen günlerde kredi desteği gelirse pazar atağa geçer. Ama şu anlık bir rakam söylemek yanlış olur.” Peugeot, dünya çapındaki satışlarını %2,4 artırarak 2018 yılında da büyümesini sürdürdü. 2018 yılında dünya genelinde toplam 1.740.283 adet araç satışı gerçekleştiren Peugeot, sergilemiş olduğu satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok artıran 10 markadan biri oldu. Peugeot, 2017 yılında kırdığı hafif ticari araç segmentindeki rekorunu 2018 yılında %4 artırarak dünya genelinde 243.000 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi.