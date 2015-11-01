PSA’nın ilk ürünü: Grandland X

Büyüyen SUV segmentine yeni bir model daha sunan Opel, Grandland X ile bu segmentten büyük pay almak istiyor. PSA Grubu ile ortak sistemleri bulunan model 3008’e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

ALİ YILDIRIM

Tüm dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen SUV segmenti, markaları da teker teker bu sınıfın içine çekiyor. Özellikle tüketicilerinde yerden yüksek modelleri sevmesi, yeni modelleri bir biri arkasına sıralıyor. Bu pastadan büyük payı kapmaya çalışan ve daha çok yeni PSA grubuna dahil olan Opel ise X serisine yeni bir ürün daha ekledi. Grandland X ismiyle yerden yüksek iki çeker pazarına dahil olan aracı daha görmek kısmet olmasa da fotoğraflarından anladığımız kadarıyla Peugeot 3008 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip.

FİYATI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Türkiye pazarına Kasım ayında giriş yapmaya hazırlanan aracın fiyatı ise sır gibi saklanıyor. LED gündüz farları, LED stop lambaları, Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Tespit Sistemi ve Akıllı Cruise Control gibi özellikleri giriş seviyesinden itibaren sunmayı hedefleyen modelin giriş fiyatının da iyi olacağa benzediğinin göstergesi. Grandland X modeli Renault Koleos, Volkswagen Tiguan, Seat Ateca, Ford Kuga, Nissan Qashqai ve Peugeot 3008 gibi başaralı modellere rakip olmayı hedefliyor.

PSA’NIN İLK MEYVELERİ

Aracın motor seçeneklerine bakacak olursak, ilk aşamada bir benzinli ve bir dizel motor seçeneği bulunacak. Her iki motor da gelişmiş 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerinin yer alacağı bir diğer söylentilerden. PSA ailesinden de aldığı güçle zengin motor gamı sunan Grandland X, hibrit model üzerine çalışıyor.

1.2 Turbo Benzinli motor 130 hp güç üretiyor ve 1,750 devirde 230 Nm tork sunuyor (şehir içi 6.4-6.0 l/100 km, şehir dışı 4.9-4.5 l/100 km, ortalama 5.5-5.1 l/100 km, 127-117 g/km CO2)

1.6 Dizel motor ise 120 hp güç üretiyor ve 1,750 devirde 300 Nm tork sunuyor (şehir içi 5.1-4.7 l/100 km, şehir dışı 4.2-3.5 l/100 km, ortalama 4.6-4.0 l/100 km, 118-104 g/km CO2)

Daha da fazla güç isteyen müşteriler için önümüzdeki dönemde Opel 2.0 dizel seçeneğini de sunacak, bu motor yeni sekiz ileri otomatik şanzıman ile gelecek

Gelecekte Plug in Hybrid versiyonu da pazara sunulacak bu versiyon dört çeker seçeneğini de kapsayacak

514 LİTRE BAGAJ HACMİ

2.675 mm’lik aks aralığı sayesinde Opel’in yeni Kompakt SUV’si iç mekanda yolcularına geniş bir iç mekan sunuyor. 514 litre (koltuklar yatırıldığından 1.652 litre) bagaj hacmi ise cömert bir taşıma kapasitesi sağlıyor. Otomatik açılıp kapatılabilen bagaj kapağı ise Grandland X kullanıcılarına bagaj yüklemede öemli bir kolaylık sağlıyor. Sadece bir ayak hareketi ile kapağı-açıp kapamak mümkün.