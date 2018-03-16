PSA Grubu’nun dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Euro Repar Car Service, Türkiye’deki yapılanmasına İstanbul ile devam ediyor.

Euro Repar Car Service’in İstanbul’daki ilk hizmet noktası, PSA Satış Sonrasından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Christophe Musy, Bağımsız Satış Sonrası Bölümü Başkan Yardımcısı Delphine Lafon-Degrange, Yedek Parça ve Servis Orta Doğu Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Olivier Gandolfo ve Türkiye Yedek Parça ve Servis Direktörü Michel Furth’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. İstanbul yapılanmanın ikinci hizmet noktasını oluştururken, ilki geçtiğimiz aralık ayında Ankara’da açılmıştı. Deneyimli profesyoneller tarafından işletilen Euro Repar Car Service her marka ve her yaştan araçların servis ve bakımlarını yapabiliyor. Euro Repar Car Service; yağ değişimi, bakım, revizyon, lastik, fren, klima, akü, aydınlatma, egzoz, motor, süspansiyon, teknik kontroller, mekanik arıza teşhisi ve hizmet paketi fiyatları da dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet veriyor.

2021’E KADAR 10 BİN NOKTA

Euro Repar Car Service ağı dünyanın farklı noktalarına yayılmış 3.000 noktadan oluşuyor. Bunların 1.400’ü Fransa ve 300’ü ise Almanya’da bulunuyor. Tunus ve ağırlıklı olarak Cezayir de dahil olmak üzere, özellikle Orta Doğu Afrika Bölgesinde yayılmaya devam eden Euro Repar Car Service 2021 yılına kadar 10.000 adedin üzerinde hizmet noktasına ulaşmayı hedefliyor. Yapılanmanın Türkiye ayağına ilişkin hedeflere değinen Michel Furth: “Sınıfının en iyi hizmet çözümünü otomobil kullanıcılarının hizmetine sunan Euro Repar Car Service’i Türkiye pazarında sunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Büyük bir uluslararası markanın desteğinden faydalanmak isteyen ve müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesine kendini adamış olan çok markalı mekanikerleri bize katılmaya davet ediyoruz. 2021 yılına kadar Türkiye genelinde 120 hizmet noktasına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.