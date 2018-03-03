Rakamlar açıklandı Renault açık ara lider

Son 10 yılda Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olan Renault’nun yaklaşık 845 bin adet modelinin trafiğe kaydı gerçekleştirdi. 2018’in ilk iki ayında ise marka açık ara farkla 11 bin adetle liderliğe gazladı.

Ali YILDIRIM

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,25 azalarak 82 bin 85 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2018 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 3,59 oranında artarak 62 bin 512 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 60 bin 347 adet satış yaşanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla ülkede trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 325 bin 33 olurken, taşıtların yüzde 54,2’sini otomobiller oluşturdu. Otomobil firmaları arasındaki rekabette ise Renault bir adım öne çıktı. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 10 yıllık seyrine bakıldığında, Renault’nun 2008-2017 döneminde 844 bin 952 adetle “en fazla tercih edilen marka” olduğu görüldü. 2008’de 52 bin 150 Renault’nun trafiğe kaydı yapılırken, bu rakam geçen yıl itibarıyla yüzde 128 artışla 118 bin 907’ye ulaştı.

İKİ AYDA 11 BİN ADETİ GEÇTİ

Sıfır otomobil satışları tarafında da Renault ilk iki ayda (Ocak-Şubat 2018) satışta rekora ulaşan markaların başında geldi. En yakın rakibi Volkswagen’e neredeyse 5 bin adetlik fark atan Renault iki ayda 11 bin 202 adet otomobil sattı. Geçen yıla göre satışları yüzde 14 arttıran marka, 5 bin 689 adet Megane Sedan satışıyla başarı grafiğini tırmandı. Volkswagen aynı dönemde 6 bin 260 adetlik satışla geçen yılda göre, yüzde 21 daralırken, Hyundai aynı dönemde 5 bin adet seviyesini korudu. Toyota ise bu dönemde satışları yüzde 16 yükselterek 4 bin 153’e ulaştırdı. Fiat, yüzde 8’lik artışla 4 bin 412 adetlere çıktı. İlk 5 listesine ise otomobil tarafıyla Ford dahil olamadı.

VOLKSWAGEN İKİNCİ MARKA

TÜİK tarafından açıklanan aylık son verilere bakıldığında da ocak itibarıyla trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,8’inin Renault, yüzde 13’ünün Volkswagen olduğu görüldü. Bu otomobilleri yüzde 8 ile Fiat, yüzde 6,3 ile Dacia, yüzde 6,3 ile Hyundai, yüzde 6 ile Toyota, yüzde 5,8 ile Ford, yüzde 5,1 ile Opel, yüzde 5,1 ile Peugeot, yüzde 4,2 ile Nissan izledi.

QASHQAI SATIŞLARI YAVAŞLADI AMA HALA ZİRVEDE

Türkiye’nin ve dünyanın hızla gelişen segmentlerinden biri olan SUV sınıfı da yıla bir hayli hızlı başladı. Özellikle C-SUV segmentide liderliğe devam eden Nissan Qashqai 1242 adetle ilk iki aya hızlı bir giriş yaptı. Fakat geçen yıla göre, kayıp yaşayan modelin satışları bu yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı. Pazar ise aynı dönemde (C-SUV) yüzde 31 arttı. Toyota ise C-HR modeliyle segmentin ikinci liderlerinden oldu. Geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 49 artan model satışları, 992 adete ulaştı. Dacia ise en ucuz SUV etiketli Duster ile yeni bir yüze kavuştu. Değişim süreci geçiren modelin satışları 907 adetlere kadar geriledi. Fakat, 1 Mart itibarıyla yeni yüzüyle satışa çıkan Duster, asıl rakamlarını Nisan 2018’de verecek. B-SUV’de ise Jeep Renegade, Renault Captur ve Nissan Juke ilk 3’ü sırasıyla paylaştı.