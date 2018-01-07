Renault Grubu 2017’de daralan pazardan yüzde 18,7 pay alarak, 178 bin 646 adetle satış rekoru kırdı. 2017’nin pazar liderliğini elde eden Renault’nun iki yerli modeli olan Megane Sedan ve Clio HB en fazla satılan ilk 3 otomobil arasına girdi.

2017 yılının geride kalmasıyla birlikte, otomotiv sektörünün de rakamları ortaya çıktı. Geçen yıl toplam 956 bin 194 adetlik satış rakamına ulaşan otomobil ve hafif ticari araç pazarında Renault Grubu’nun payı yüzde 18,7 oldu. Toplamda Renault ve Dacia markalarıyla 178 bin 646 adetlik rekor satış rakamına ulaşan grup, Türkiye’deki en yüksek adetlere ulaştı.

BİNEK PAZARININ LİDERİ RENAULT

Sadece Renault ise geçen yıl yine binek otomobil pazarı liderliğini elde etti. 18’inci kez binek otomobilde lider olan markayı, yerli üretim Megane Sedan’ın etkisi büyük oldu. Toplam pazardan yüzde 13,6 pay alan marka, 130 bin 276 adetle liderliği sırtladı. Sadece binek otomobil tarafında ise marka, 113 bin 454 adetlik satış rakamına imza atarak daralan pazardan yüzde 15,7 aldı. Türkiye’nin en çok satılan otomobilleri arasında ilk üçe Renault’nun Bursa fabrikasından dünya pazarına sunduğu iki modeli yer aldı. Megane Sedan 39 bin 272 adetle ikinci sırada gelirken, onu 31 bin 265 adetle Clio takip etti. Markanın toplam pazar liderliğine binek modellerin yanı sıra hafif ticari modeli Kangoo Ailesi etkiledi. Kangoo Ailesi, satış rakamında yüzde 19 artış ile 10 bin 651 satış adedi elde ederek pastadan yüzde 7,2’lik pay aldı.

DACİA İLK 6 MARKA ARASINA GİRDİ

Dacia ise 48 bin 370 adetlik satışla yılı 6’ncı sırada kapattı. 16 bin 963 adetle markanın Duster modeli, Türkiye’de en fazla tercih edilen 4×4 aracı olarak öne çıktı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Renault ve Dacia markaları açısından çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl Renault markası için yenilenen modellerinin pazardaki konumunu sağlamlaştıracağı bir yıl olacak. Dacia markası da tamamen yenilenen Duster ile pazardaki yerini sağlamlaştıracak. Renault Grubu olarak 2018 yılında da pazar payımızdaki artışı ve pazardaki güçlü konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. 2018 yılında ise pazarın 2017’nin ritmine benzer bir gelişim göstereceğini tahmin ediyoruz” dedi.