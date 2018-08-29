Renault’un yeni coupe SUV’u:Arkana

RENAULT ARKANA

Renault yeni SUV modeli Arkana’yı tanıttı. SUV çizgilerini coupe formuyla birleştiren model oldukça atletik bir görünüm çiziyor.

Fransız üretici Renault SUV serisini Kadjar, Koleos ve Captur ile tamamlamasının ardından, yeni bir SUV model için kolları sıvadı. Tüm dünyada dikkat çekmeye başlayan SUV segmenti birçok markayı farklı tasarım dillerine itti. Renault’da bu tasarım sarmalından payına düşeni Arkana ile aldı. Coupe-SUV görünümünde dikkat çeken Renault Arkana’nın ilk gösterimi ise Moskova Otomobil Fuarı’nda yapıldı.

Rusya’da düzenlenen Moskova Otomobil Fuarı’nda sahneyi alan Renault, hem geniş iç hacme sahip, hem de spor bir görünüm isteyenler için yeni Coupe-SUV aracı Arkana’yı tanıttı. Fuarda tanıtlan araç tamamen konsept, fakat son zamanlarda birçok konsept modele baktığımızda, neredeyse birebir çizgilerin çıktığını görmek mümkün. Eğer Renault bu çizgileri bu konseptle tutturursa SUV segmentinde büyük işler başaracağa benziyor.

2019 İTİBARIYLA YOLLARA ÇIKIYOR

Aracın iç mekanıyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Kimilerine göre hazır değil kimilerine göre ise lansmana kadar gizli tutuluyor. Renault Arkana, 2019 yılı itibari ile piyasaya sunulacak. Araç ilk olarak Rusya’ya satışa sunulacak. Rusya’yı takiben önce Asya, sonra da global pazar yeni Renault Arkana ile tanışacak. Aracın Türkiye satışı ile ilgili detaylar henüz bilinmiyor.