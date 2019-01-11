Renault binek liderliğini bırakmadı

Renault ve Dacia, 2018 yılında toplam pazarda 115 bin 757 araç sattı. Renautl grubu toplam pazardan yüzde 18.6 pay aldı.

Renault, 2018 yılında 19. kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazar liderliğinielde etti. Marka, binek+hafif ticari araç pazarından 85 bin 839 adet satış rakamı ile yüzde 13,8 pay aldı. Renault, binek otomobil pazarında ise 76 bin 931 adet satış adedi ve yüzde 15,8 pazar payına ulaşarak 19. kez binek otomobil pazar lideri oldu.

Türkiye’nin en çok satılan model sıralamasında, ilk beş arasında Oyak Renault’da üretilen Renault modelleri yer alıyor. Megane Sedan 29 bin 381 adet ile 2. sırada yer alırken, Clio HB 22 bin 638 adet ile 5. sırada yer alıyor. Dacia markası ise 29 bin 918 satış adedi ve yüzde 4,8 pazar payı ile 2018 yılını, toplam pazarda marka sıralamasında 8. sırada tamamladı.

Dacia Duster

19’UNCU BİNEK OTOMOBİL LİDERLİĞİ

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “Sektör açısından iyi başlayan 2018, döviz piyasalarına yönelik Türkiye’ye dışarıdan yapılan yoğun spekülatif müdahalelerin ardından, yıl içinde planlarımızı revize ettiğimiz bir yıl oldu. Renault markası olarak 19. binek otomobil liderliği unvanının yanı sıra geçtiğimiz yıl, 14 yıl aradan sonra elde ettiğimiz toplam pazar liderliğini, 2018 yılında da sürdürmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Satış performansının yanı sıra, lider marka ve sektörün en önemli oyuncularından biri olmanın getirdiği sorumluluklarımızı da unutmadık. En büyük önceliklerimizden olan koşulsuz müşteri memnuniyeti, bayi mutluluğu ve çalışan memnuniyeti konusunda da 2018 yılında önemli yol kat ettik.

Berk Çağdaş

450 BİN BANDINDA GERÇEKLEŞECEK

Çağdaş “2019 yılının başında devletin açıkladığı desteğe devam kararı, yıla umutlu bir başlangıç yapmamızı sağladı. 2019 yılı otomotiv pazarının 400-450 bin bandında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin can damarı sektörlerinden biri olan otomotivin ihracattaki liderliğini 2019’da da sürdüreceğine inanıyoruz. Bu yıl Renault Mais olarak ana gündemimiz, pazara sunacağımız yeni modellerimiz ve büyük bir dijital dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe liderliğimize yaraşır dönüşüm stratejilerine odaklandığımız, paydaşlarımıza katma değer sağlayacak tüm noktalarda daha iyiye ulaşacağımız bir yıl olacak.’’ dedi.

ÖDÜLLERİ TOPLADI

Renault Grubu, 2018 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği inovatif çalışmaları ile birçok ödüle layık görüldü.Dacia ile ‘’Küçük Bütçeyle Büyük Başarı’’ kategorisinde Altın Effie ödülünün sahibi olan Renault Grubu, Dacia Duster lansmanı ile 1 Kristal, Renault ve Dacia markalarına ait farklı projelerle ise 3 gümüş ile 4 bronz ödül aldı. Dünya’da bir ilk olan Renault&Getir işbirliği ile dakikalar içinde kullanıcıları Megane Sedan ile buluşturan çalışmayla, Renault MMA Smarties Ödülleri’nde 6 ödüle layık görüldü. Renault Grubu,1 büyük ödül olmak üzere toplamda 14 Felis ödülü alarak 2018 yılında Felis’e damga vurdu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen 2018 Satış ve İletişim Ödülleri’nin verildiği törende ise Renault, Satış kategorisinde “Türkiye’nin En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası” ve “Türkiye’nin En Çok Satılan Binek Otomobil Markası” ödüllerinin sahibi oldu. İletişim kategorisinde Renault, Şerit Takip Sistemi – Çizgini Bozma çalışması ile “Yılın Gazete Uygulaması” seçildi. Ayrıca basın mensuplarının, 2018 yılında katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri özel kategoride Dacia Duster “Yılın Basın Lansmanı” seçildi.