Renault binek otomobilde liderliği bırakmadı

Renault markası, 2016 yılında 17. kez binek otomobil pazarı liderliğini elde etti. 2016 yılında, gerçekleştirdiği 106 bin 616 adet binek satış adedi ile yüzde 14,1 pazar payı elde etti. Marka, binek + hafif ticari araç pazarında ise gerçekleştirdiği 121 bin 707* adet satış ve yüzde 12,4* pay ile toplam pazarda Marka sıralamasında 2. sırada yer aldı.

Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2016 yılında toplam pazarda 169 bin 236 adet satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 17,2 pay elde etti. Bu satış adedi ile Renault Grubu bugüne kadarki en yüksek satış rakamına imza atmış oldu. 2016 yılında Renault’nun yenilenen modeli Clio HB 26 bin 075 adet ve Clio Sport Tourer 4 bin 946 adet satış gerçekleştirdi. Bu skor ile Clio Ailesi (ClioHB+Clio ST) olarak yüzde 18 pay ile B segmentinin lideri konumunda yer aldı. Renault Symbol ise pazardaki başarısını korudu ve 2016 yılında gerçekleştirdiği 25 bin 273 satış adedi ile B1 segmentinin lideri oldu. Symbol bu segmentten yüzde 47,6 pay aldı. Türkiye, 2016 yılında Renault Grubu’nun (Renault+Dacia) 5. büyük pazarı konumunda yer alıyor. Gerçekleştirdiği bu performans ile Fransa, Almanya, İtalya ve ispanya’nın ardından gelen Türkiye, bu performansı ile Avrupa dışındaki pazarlar arasında en güçlü ve önemli ülke durumunda. Renault markası yüksek yerlilik oranını koruyor. Markanın gerçekleştirdiği satış adedinin yüzde 60’ını Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen yerli modeller oluşturuyor. Türkiye pazarı genelinde satışların sadece yüzde 25’i yerli modellerden oluşuyor.

PAZAR 900 BİNE GERİLER

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “2016 yılında otomotiv pazarının rekor yılında Renault Grubu olarak rekor bir satış adedine imza atmanın ve Renault markası ile 17. kez binek otomobil liderliği ünvanını elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2017 yılında da her zaman olduğu gibi otomotiv sektörü açısından piyasa istikrarı en önemli unsur. Makroekonomik ve makropolitik parametrelerdeki istikrar, otomotiv sektöründeki talebi de etkiliyor. Türk halkı istikrarı seviyor dolayısıyla ekonomik istikrar sektör açısından büyük önem taşıyor. Taleplerin öne çekilmesi ile tahminlerin üzerinde gerçekleşen 2016’nın ardından 2017 yılında, pazarın ritminin 900 bin adetlere çekileceğini öngörüyoruz. 2017 yılı Renault ve Dacia markaları için yepyeni modellerinin pazardaki konumunu sağlamlaştıracağı bir yıl olacak. 2017 yılı, Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane sedan modelinin Türkiye pazarında ve segmentinde yüksek performans sergileyeceği yıl olacak. Renault markası ayrıca Yeni Koleos ve makyajlı Captur ile SUV segmentinde de iddiasını sürdürecek. Dacia markasının müşterilerimiz tarafından merakla beklenen Duster modelinin otomatik vites versiyonu EDC’yi ise Mart 2017’de satışa sunuyor olacağız. Renault Grubu olarak 2017 yılında da pazar payımızdaki artışı sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

DACIA EN YÜKSEK PAYA ULAŞTI

Dacia, Türkiye pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Dacia Türkiye, gerçekleştirdiği satış performansı ile 2016 yılını Romanya ve Fas gibi markanın çok güçlü olduğu ülkeleri geride bırakarak dünya sıralamasında 4. sırada tamamladı. 2016 Aralık ayında ise Dacia, Türkiye’de gerçekleştirdiği 7 bin 197 adet satış rakamı ile dünya sıralamasında 2. sırada yer aldı. Marka, binek + hafif ticari araç pazarından aldığı yüzde 4,8 pay ile rekor pazar payını gerçekleştirdi. Dacia, 47 bin 529 satış adedi ile 2016 yılını, toplam pazarda markalar sıralamasında 8. sırada tamamladı.

Dacia, 2016 yılında, Duster modeli ile Türkiye’nin en çok tercih edilen 4×4 markası oldu. Duster ise gerçekleştirdiği 16 bin 707 adet satış ile Türkiye pazarının en çok satılan 4×4 modeli oldu. Dacia, 2013 yılından bu yana Lodgy ile C4 segmentine domine ediyor. Lodgy segmentinden aldığı yüzde 54,2 pay ile liderliğini koruyor.