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Renault Captur yeni yüzüne kavuştu

Renault Captur yeni yüzüne kavuştu

Yeni Renault Captur 7 Mart tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda günyüzüne çıkıyor. C-Shape ışık imzası, yeni renkler, cam tavan… Şehir içi crossover modelin liderik cazibesini arttırıyor Yeni Captur 7 Mart tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni yüzünü gösterecek. Hem iç hem de dış tasarımındaki yeniliklerle ve yeni ekipmanlarıyla, Avrupa’da B segmenti crossover otomobil satışlarında 1 numara olan […]

03 Mart 2017 Cuma -
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Yeni Renault Captur 7 Mart tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda günyüzüne çıkıyor. C-Shape ışık imzası, yeni renkler, cam tavan… Şehir içi crossover modelin liderik cazibesini arttırıyor

Yeni Captur 7 Mart tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni yüzünü gösterecek. Hem iç hem de dış tasarımındaki yeniliklerle ve yeni ekipmanlarıyla, Avrupa’da B segmenti crossover otomobil satışlarında 1 numara olan model (2016’da 215 bin 670 adet) liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Captur başarısında önemli etken olan unsurları yeni versiyonda da muhafaza ediyor, örneğin çift renkli dış gövde rengi. İki yeni kasa rengiyle kişiselleştirme seçeneklerini zenginleştiriyor: Atacama Turuncu ve Okyanus Mavi ; ayrıca yeni bir tavan rengi de mevcut : Platin Gri. Herkesin kendi Captur’ünü yaratmasına olanak sağlayan 30’dan fazla farklı kombinasyon yer alıyor. Captur, farklı renklerde 6 iç mekan kişiselleştirme paketi (Fildişi, Okyanus Mavi, Karamel, Kırmızı, Parlak krom ve Eskitme krom) ve 5 dış kişiselleştirme paketi (Fildişi, Okyanus Mavi, Cappuccino, Kırmızı ve Atacama Turuncu (jant kapakları ve kapı panoları çıtaları için) ile fark yaratarak daha da ileriye gidiyor.

IŞIK İMZASI LED’LER

Markanın son modellerinde olduğu gibi Yeni Captur de bazı versiyonlarda « Pure Vision » full LED ön farlara sahip. Bu teknoloji, farların etkinliğini artırırken aynı zamanda hem estetiği hem de güvenliği artırıyor. Captur, tamponun alt kısmında, markanın ışıklı imzasını vurgulayan « C » biçiminde LED gündüz farlarına sahip. Arka farlarda da, hem gündüz hem de gece kolaylıkla fark edilebilen bu ışık imzası bulunuyor.

DAHA ÇOK CROSSOVER

Captur ağabeyi Kadjar ile olan ilişkisini güçlendirmek için hamle yapıyor. Ön ızgara özellikle krom bir çıta ile birlikte sınıf atlıyor ve Renault markasının diğer crossover otomobillerine yaklaşıyor. Hem ön hem de arka tampondaki yeni korumalar Captur’ün maceracı özelliğini gözler önüne seriyor.

SABİT CAM TAVAN

Üçüncü ekipman seviyesinden itibaren, opsiyonel olarak sabit bir cam tavan seçeneği sunuluyor. Sadece çift renkli dış boya seçeneğinde mevcut olan bu yenilik, araç iç mekanının daha aydınlık olmasına katkı sağlıyor.

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