Renault Clio ve Megane ailesinde indirim

2 saat önce

Renault, Şubat ayında benzinli motorlu Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ya da Megane Sedan satın almak isteyen müşterilerine özel fiyatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında 2016 model yılı Clio Joy 1.2 75 bg otomobiller 49.200 TL’den*, 2016 model yılı Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobiller ise 62.850 TL’den* başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault ayrıca tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan modellerinde metalik renk opsiyonunu müşterilerine hediye ediyor. Diğer taraftan binek otomobil ve hafif ticari araçlar modellerinde özel faiz oranları sunuluyor. Renault binek otomobillerde 12.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, hafif ticari araçlarda ise 29.000 TL 12 Ay yüzde 0 faiz fırsatı bulunuyor. Şubat ayında Captur 66.050TL, Kadjar 86.650TL, Talisman 109.850TL, Kangoo 49.050TL, Master Kamyonet 70.000TL, Trafic 68.850TL’den başlayan fiyatlarla* satışa sunuluyor.