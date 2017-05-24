Renault e.dams Paris ePrix’nin Şampiyonu

24 Mayıs 2017 Çarşamba

Elektrikli otomobilin öncüsü Renault, elektrikli Formula (Formula E)’nin Paris ayağında çifte zafer elde ederek Marka ve Pilotlar Şampiyonu oldu.

Sıralama turlarında en iyi zamanı yapan Renault e.dams pilotu Séb Buemi, yarş boyunca liderliğini devam ettirdi. Paris ePix’de Séb Buemi altı yarışta beşinci kez zafere koştu. Nico Prost bitiş çizgisini altıncı olarak geçti ama rakibinin ceza alması sonucu yarışı beşinci olarak tamamlamış oldu. Renault e.dams, kendi evindeki raundu 190 puanla ve yine zaferle sonuçlanan hafta sonunun ardından zirvedeki yerini korudu. Séb Buemi Sürücüler Şampiyonasında 132 puanla 1. sırada yer alırken Nico Prost 58 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Séb Buemi şu açıklamayı yaptı: “Bugüne başlarken pole pozisyonunu elde ettiğimde iyi bir yarış çıkarabileceğimi biliyordum. Yarış süresince de zaman zaman beni çok zorlamasına rağmen Jean-Eric’i kontrol altında tuttum. Araç değişikliğinden sonra ise zorlamaya devam etmem gerektiğini biliyordum; zaten ardından da kaza geçirdi. Sanırım José’nin önünde dokuz saniyelik bir avantajım vardı ki o noktada güvenlik aracı geldi. Takımıma gerçekten teşekkür borçluyum çünkü inanılmaz bir iş başardıklarını düşünüyorum: hem mühendisler ve de mekanikerler. Hep birlikte çok sıkı çalıştılar. Her şey kusursuzca işledi ve dolayısıyla onlar bu zaferi benden daha fazla hak ettiler.” Nico Prost : “Sert bir yarış oldu ve hiç hata yapmadım. Uyguladığımız strateji gereği otomobilleri solladım; her iki şampiyonada da iyi puanlar kazandık. Bu hem benim için hem de takım için harika bir olay. Eleme konusunda biraz daha çalışmalıyım çünkü kendimizi daha da geliştirebileceğimize inanıyorum. Elemede daha yukarılarda yer alırsak sezonun başından beri yaptıklarımızın çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün aldığımız sonuçtan çok memnunum; bu taraftarlarımız için de çok sevindirici.” dedi. Alain Prost –Renault e.dams ortağı: “Bugün bizim için çifte zafer oldu; üstelik bu zaferler bizim açımızdan sembolik olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Taraftarlarımızın önünde ePrix’de zafer elde ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Tüm ortaklarımız da buradaydı. Ayrıca hedeflerimiz arasında yer alan takımlar ve sürücüler şampiyonasında da arayı açmayı başardık. Bugün çok mutlu olduk ve bu zaferin tadını doyasıya çıkaracağız. Monaco’daki zaferin ardından Paris’te de galip gelmek en büyük amacımızdı; bunu da elde etmiş olduk.” diye açıkladı.