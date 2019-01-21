Renault elektrikli araçta liderliği sürdürdü

Renault Grubu’nun global satışları, Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile birlikte yüzde 3.2 artış gösterdi.

Renault Grubu’nun global satışları, Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile birlikte yüzde 3.2 artış gösterdi. Grup satışları, 2017’ye göre yüzde 0.3 düşen dünya pazarında, yüzde 1.2 azaldı. Grup, özellikle Jinbei ve Huasong markalarının entegrasyonu sayesinde, Drive the Future planı kapsamında, toplam satışların yüzde 50.6’sını temsil eden satış rakamı ile uluslararası pazarlardaki gelişimini sürdürüyor. Renault elektrikli araç segmentinde ise ikinci yarıyılda gerçekleşen yüzde 62.1’lik yükseliş ile satışlarını yüzde 36.6 oranında artırdı. Renault, yüzde 22.2’lik pazar payıyla Avrupa elektrikli araç segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Hafif ticari araç segmentinde Grup, yüzde 33.7’lik gelişim gösterdi (619 bin 229 satış adedi). Jinbei ve Huasong hariç, satışlar yüzde 0.9 artarak 467 bin 042 satış adedine ulaştı.