Renault Grubu pazardan hızlı büyüdü

Renault Grubu 2017’nin üçüncü çeyreğinde gelirini 12,2 milyar euroya ulaştırdı. Grup satışları, %3,4’lü büyüyen bir pazarda satışlarını %9,4 oranında arttırdı ve 866 bin 233 adet satış rakamına ulaştı.

Renault Grubu’nun gelirleri 2017’nin üçüncü çeyreğinde %15,9 artarak 12,2 milyar euroya yükseldi. AVTOVAZ ile birleşmenin etkileri hariç tutulduğunda ise Grup’un gelirleri %9,8 artarak 11,6 milyar euroya ulaştı. (Sabit döviz kurlarına göre %12,2 artış). Yılın üçüncü çeyreğinde Renault Grubu’nun küresel pazardaki toplam satışları %9,4 artış ile 866 bin 233 adede yükselirken, pazar payı da %0,2 artışla %3,8 olarak gerçekleşti. Yılın üçüncü çeyreğinde Renault Grubu Avrupa pazarında ise 397 bin 097 satış adedi kaydederek, pazardaki büyümenin üzerinde %4,9 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde Avrupa pazarı %1,4 büyüdü. Böylece Grup’un Avrupa’daki pazar payı %0,3 artarak %9,9’a ulaştı. Yeni Koleos’un pazara sunulması ve ZOE Z.E.40’ın başarısıyla birlikte Renault markası, Avrupa’da %2,9 büyüme kaydetti. Clio, Avrupa’nın en çok satılan modeli olurken Captur ise kendi sınıfındaki bir numaralı crossover model olarak dikkat çekti.

RENAULT ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA LİDER OLDU

Renault, üçüncü çeyrekte 7 bin 697 adet satış ile, elektrikli araç sınıfında da liderliğini sürdürdü. ZOE satışları ise %67 artarak 6 bin 665 adede ulaştı. Dacia markası da özellikle Sandero’nun satış performansı (%12 artış) sayesinde Avrupa’da %10,3 büyüme kaydetti. Renault Grubu, yeni modellerinin başarısıyla Avrupa pazarı dışındaki konumunu da pekiştirmeye devam ediyor. Grup’un Avrupa dışındaki satışları, %5,5 büyüyen pazarın üzerinde bir performans ortaya koyarak %13,5 arttı. Avrasya’da ise satışlar, pazardaki %15,5’lik büyümeyi aşarak %24,3 artış kaydetti. Lada markasını da bünyesine dahil eden Renault Grubu’nun Avrasya’daki pazar payı %1,8 artarak %24,6’ya yükseldi. Satış hacmi olarak Grup’un en büyük ikinci pazarı olan Rusya’daki satışlar %22,9 arttı. (Lada markası dahil). Lada Vesta, Lada Xray ve Renault Kaptur’un başarısıyla birlikte Rusya’da pazar payı %1,2 artışla %28,2’ye yükseldi.

TÜRKİYE’DE SATIŞLAR YÜZDE 40,6 ARTTI

Türkiye’de ise satışlar %40,6 artış kaydetti. Üçüncü çeyrekte 8 bin 402 satış adedine ulaşan Yeni Megane Sedan’ın başarısıyla, Grup’un Türkiye pazar payı %3,5 artarak %18,8 oldu. Asya Pasifik’te ise Grup’un satışları, %4,7 oranında büyüyen pazarda %21,1 arttı. Renault Grubu Çin’deki satışlarını da üçüncü çeyrekteki 16 bin 807 adetlik performansla %123,6 artırdı. Rekabetin çok yüksek olduğu Güney Kore’de ise pazara sunulan yeni bir modelin olmamasının etkisiyle Renault Samsung Motors satışları %8,2 oranında azaldı. Bu düşüş 2016’da SM6 ve QM6’nın tanıtılmasıyla yaşanan güçlü büyümenin ardından geldi. Amerika kıtasında ise satışlar, %7,1 oranında büyüyen pazarda %14 arttı. Grubun pazar payı %0,4 artışla %7,3’e yükseldi. Grup, %14,6 büyüyen Brezilya pazarının toparlanmasının getirdiği tüm avantajlardan faydalanmaya devam ediyor. Yeni modeller Captur ve Kwid’in yüksek satış performansı sayesinde satışlar %24,8 arttı ve pazar payı %0,7’lik yükselişle %8,5’e ulaştı. Temmuz ayında satışa sunulan Kwid şimdiden 13 bin 600 adedin üzerinde satış performansı elde etti. Toplam pazarın %18,5 oranında büyüdüğü Arjantin’de ise Kwid’in piyasaya çıkışının ertelenmesine rağmen Renault Grubu’nun satışları üçüncü çeyrekte %7,7 arttı. Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde ise Grup’un satışları, %4,2 büyüyen pazarda %1,3 düşüş gösterdi. Hindistan’da satışlar, Captur’un Kasım başında pazara sunulacak olmasının etkisiyle üçüncü çeyrekte %20,7 azaldı. İran’da Tondar ve Sandero’nun başarısını takiben Renault Grubu’nun, satışları %28,1 artışla 2017’nin ilk yarısındaki yükseliş eğilimini sürdürdü. Grup’un İran’daki pazar payı %0,8 artarak %10,5’e yükseldi.

DALGALI KUR SEYRİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

AVTOVAZ birleşmesi hariç tutulduğunda Renault Grubu’nun toplam gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde %9,9 artarak 10,97 milyar euroya ulaştı. Rusya, Brezilya ve Türkiye pazarlarının devam eden toparlanma süreci ve aynı zamanda Avrupa’daki yükselen satış ivmesi, Renault Grubu’nun satış hacmini desteklemeye devam ediyor (%2,7 artış). Fiyat politikası gelir artışını 2.2 puanla olumlu yönde etkilemeye devam ederken, iş ortaklarına yapılan satışların yükselmesi (özellikle Nissan Micra üretiminin artmasıyla Avrupa’da), montajı yapılmış araçların satışındaki artış, İran ve Çin’de monte edilmek üzere ihraç edilen ürünlerdeki yükseliş büyümedeki olumlu ivmeyi yansıtarak gelir artışına %4,8 katkı sağladı. “Diğer” etkileri ise genel olarak, ikinci el araç ve yedek parça faaliyetlerindeki yüksek performansla açıklamak mümkün. Döviz kuru, özellikle Arjantin pesosu, Türk lirası ve Kore vonu gibi bazı para birimleri karşısında euronun değer kazanmasıyla gelir artışı üzerinde %2,4 ile olumsuz bir etki yarattı. Satış Finans (RCI Banque), 2017 üçüncü çeyrekte %9,5 artışla 610 milyon euro gelir açıkladı. Yeni finans anlaşmalarının sayısı %14 arttı. Ortalama performanstaki varlıklar, %18,2 oranında artarak 40,1 milyar euroya yükseldi. AVTOVAZ gelirleri üçüncü çeyrekte 634 milyon euroya ulaştı. (Şirket 2016’da Renault ile birleşmişti).

2017’DE KÜRESEL PAZARIN YÜZDE 3 BÜYÜYECEK

2017’de küresel pazarın %2 ile %3 arasında büyümesi bekleniyor (Önceki çeyrekte öngörü %1,5-2,5 büyüme idi). Avrupa pazarının ise %3 büyümesi öngörülüyor ( Önceki çeyrekteki beklenti %2 büyüme idi). Fransa pazarının ise %4 büyümesi bekleniyor (Önceki çeyrekteki beklenti %2 büyüme öngörülüyordu). Avrupa dışında, Rusya pazarı yaklaşık %10 (daha önceki beklenti %5), Brezilya pazarının da %8’e kadar (önceki beklenti %5) büyüyebileceği öngörülüyor. Büyüme ivmesinin Çin’de %5 civarında ve Hindistan’da %8’in üzerinde devam etmesi bekleniyor.