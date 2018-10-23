Renault Grubu’nun satışları 1 Ocak 2018’den itibaren yılın ilk 3 çeyreğinde Jinbei ve Huasong dahil olmak üzere yüzde 2,9 artış kaydetti. Üçüncü çeyrekte Grup’un cirosu 11 milyar 484 milyon avro olarak gerçekleşti (-%6). Döviz kuru ve pazar büyüklüğü sabit olsaydı, düşüş miktarı yüzde 1,4 olurdu.

Renault Grubu’nun (1 Ocak 2018’den itibaren Jinbei ve Huasong dahil) küresel satışları (binek + hafif ticari), üçüncü çeyrekte yüzde 2,4 küçülen pazarda yüzde 2,9 artış gösterdi. Grup’un pazar payı 2017’ye göre 0,2 puan artış ile yüzde 4 olarak gerçekleşti. Grup satışları, Avrupa’da özellikle B (Clio, Captur, Sandero) ve C segmenti (Megane ve Yeni Duster) modellerin başarısı sayesinde, yüzde 0,8 büyüme kaydeden pazarda yüzde 8,6 artış gösterdi. Elektrikli araçlarda ise, ZOE satışları yüzde 7 artış gösterirken, Kangoo Z.E. satışlarını ikiye katladı.

Avrupa dışında ise, yüzde 3 düşüş kaydeden pazarda, Jinbei ve Huasong markaları dahil yüzde 2 düşüş yaşandı (Jinbei ve Huasong hariç -%10,4). Amerika pazarında, Arjantin pazarındaki yüzde 24,9’luk düşüşe rağmen Grup, satışlarda yüzde 0,2 artış kaydetti. Asya-Pasifik bölgesinde, Jinbei ve Huasong markaları dahil olmak üzere satışlar yüzde 72 artış gösterdi. (2017 yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,8 daha düşük) Afrika, Orta Doğu, Hindistan bölgesindeki Grup satışları yüzde 24,4, Avrasya bölgesindeki Grup satışları ise yüzde 5,6 yavaşlama gösterdi. Afrika, Orta Doğu, Hindistan bölgesi, Hindistan’daki satışların yüzde 34,7 düşmesi ve İran’daki faaliyetlerin askıya alınmasından etkilendi. Avrasya Bölgesi’nde Rusya’daki satışlar yüzde 5 artmaya devam ederken yüzde 51,3 küçülen Türkiye pazarındaki satışlar yüzde 52,5 düşüş gösterdi.

FAALİYET BÖLÜMLERİNE GÖRE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK CİROLARI

2018’in üçüncü çeyreğinde, yüzde 6 düşüş ile Grup cirosu 11 milyar 484 milyon avroya ulaştı. Sabit döviz kuru ve katsayı baz alındığında yüzde 1,4 azalmış oldu. 1 Ocak 2018 itibariyle Grup faaliyet bölümleri arasında faiz sübvansiyonlarının dağılımını değiştirmiş ancak bu değişimin konsolide gelirler üzerinde bir etkisi olmamıştır. Satış finansmanı cirosunda eşit bir düşüş gerçekleşmiş olsaydı, karşılaştırmalı gösterge yöntemiyle hesaplanan AVTOVAZ haricinde otomotiv gelirleri 142 milyon avro (1,3 puan) daha yüksek olacaktı.

AVTOVAZ hariç otomobil cirosu yüzde 8,4 düşerek 10 milyar 57 milyon avro oldu. Bu düşüşte 1,3 puanlık negatif etkinin yanı sıra, Grubun ticari faaliyetlerinde kullandığı başlıca para birimleri olan Arjantin pesosu, Brezilya Reali, Türk lirası, Rus Rublesindeki değer kaybının yarattığı 4 puanlık negatif etki önemli rol oynadı. Özellikle bu ülkelerde uygulanan fiyat artış politikası 1,6 puanlık pozitif fiyat etkisi sağladı.

Özellikle Türkiye ve Arjantin pazarlarındaki düşüşten ve üçüncü çeyrekteki düşük stok nedeniyle satış hacminde -2,6 puan gerçekleşme oldu. İran’a sevkiyatların durması, dizel motorlara olan talebin azalması ve Nissan’ın otomobil üretimindeki düşüşün etkisiyle ortak şirketlere yapılan satışın ciroya -3,3 puanlık etkisi oldu.

Satış Finansmanı (RCI Banque) üçüncü çeyrekte 2017’ye oranla yüzde 31,1 artış ile 800 milyon avro ciro sağladı. Muhasebe sisteminde yukarıda bahsi geçen değişikliğin etkisi göz önünde bulundurulmadığında bu oran yüzde 7,9 olarak ön görülüyordu. Yeni finansman sözleşmelerinin sayısı özellikle Türkiye ve Arjantin pazarlarındaki faaliyetlerin azalmasından dolayı yüzde 2,5 düşüş gösterdi. Ortalama gelir getiren varlıklar yüzde 12,9 artarak 45,3 milyar avroya ulaştı.

AVTOVAZ’ın Grup’un toplam cirosuna katkısı üçüncü çeyrekte dövüz kurlarındaki 79 milyon avroluk negatif etki göz önünde bulundurulduğunda yüzde -1,1 oranında düşüş ile 627 milyon avro olarak gerçekleşti. Sabit kur baz alındığında ciro yüzde 11,4 artış göstermiş olacaktı.

Döviz kuru ve pazar büyüklüğü sabit varsayılarak konsolide ciro değişimi analizi i için, Groupe Renault mevcut mali dönemin cirosunu, önceki yılın ortalama kurunu esas alarak ve mevcut dönem boyunca meydana gelen önemli pazar payı değişikliklerini hesaplama dışı bırakarak yeniden hesaplamıştır.

2018 PAZAR ÖNGÖRÜSÜ

2018’de küresel pazarın 2017’ye kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetmesi bekleniyor. (önceki tahmin yüzde 3 idi) Avrupa pazarında yüzde 1,5 büyüme ve Fransa pazarının yüzde 4 (+ yüzde 2) artış göstermesi ön görülüyor. Uluslararası pazarlarda Brezilya’da yüzde 10 büyüme beklenirken, Rusya’da yüzde 10’un üzerinde büyüme tahmin ediliyor. Çin’in yüzde 2 (önceki tahmin yüzde 5 idi), Hindistan’da ise yüzde 8 oranında büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. Bu bağlamda, Renault Grubu hedeflerini teyit ediyor:

– Grup cirosunu artırmak (sabit kur oranları ve katsayı ile)

– Grup’un faaliyet karını yüzde 6’nın* üzerinde tutmak

– Otomobil faaliyetlerinden gelmesi beklenen pozitif nakit akışı yaratmak

RENAULT GRUBU’NUN KONSOLİDE GELİRLERİ

(Milyon €) 2018 2017 Değişim 2018/2017 Q1 AVTOVAZ hariç otomotivde 11,646 11,939 %-2.5 Satış Finansmanı 793 621 %+27.7 AVTOVAZ 716 569 %+25.8 Toplam 13,155 13,129 %+0.2 Q2 AVTOVAZ hariç otomotivde 15,221 15,056 %+1.1 Satış Finansmanı 820 630 %+30.2 AVTOVAZ 761 722 %+5.4 Toplam 16,802 16,408 %+2.4 Q3 AVTOVAZ hariç otomotivde 10,057 10,974 %-8.4 Satış Finansmanı 800 610 %+31.1 AVTOVAZ 627 634 %-1.1 Toplam 11,484 12,218 %-6.0 İlk 9 ay AVTOVAZ hariç otomotivde 36,924 37,969 %-2.8 Satış Finansmanı 2,413 1,861 %+29.7 AVTOVAZ 2,104 1,925 %+9.3 Toplam 41,441 41,755 %-0.8

RENAULT GRUBU’NUN TOPLAM SATIŞLARI (BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ – BÖLGELERE GÖRE)

Q3 Eylül sonuna kadar 2018 2017 % var. 2018 2017 %Değişim Fransa 142,320 130,896 %8.7 531,536 498,898 %6.5 Avrupa (Fransa hariç) 289,332 266,490 %8.6 971,200 924,046 %5.1 Toplam (Fransa + Avrupa) 431,652 397,386 %8.6 1,502,736 1,422,944 %5.6 Afrika – Ortadoğu – Hindistan 97,101 128,503 %-24.4 348,544 380,234 %-8.3 Avrasya 174,710 185,153 %-5.6 546,469 508,204 %7.5 Amerika 110,709 110,523 %0.2 325,074 292,115 %11.3 Asya – Pasifik 77,367 44,981 %72.0 247,695 145,446 %70.3 Toplam (Fransa + Avrupa hariç) 459,887 469,160 %-2.0 1,467,782 1,325,999 %10.7 TOPLAM 891,539 866,546 %2.9 2,970,518 2,748,943 %8.1

MARKALARA GÖRE TOPLAM SATIŞLAR

Q3 Eylül sonuna kadar 2018 2017 % değişim 2018 2017 % Değişim RENAULT BİNEK OTOMOBİL 491,705 516,394 %-4.8 1,667,030 1,660,735 %0.4 HAFİF TİCARİ ARAÇ 86,823 89,598 %-3.1 301,305 291,145 %3.5 BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ 578,528 605,992 %-4.5 1,968,335 1,951,880 %0.8 RENAULT SAMSUNG MOTORS BİNEK OTOMOBİL 20,218 22,137 %-8.7 58,798 74,913 %-21.5 DACIA BİNEK OTOMOBİL 141,694 140,918 %0.6 496,857 451,569 %10.0 HAFİF TİCARİ ARAÇ 10,387 10,018 %3.7 33,439 32,730 %2.2 BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ 152,081 150,936 %0.8 530,296 484,299 %9.5 LADA BİNEK OTOMOBİL 97,103 85,331 %13.8 276,842 230,163 %20.3 HAFİF TİCARİ ARAÇ 3,185 2,150 %48.1 9,919 7,688 %29.0 BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ 100,288 87,481 %14.6 286,761 237,851 %20.6 ALPINE BİNEK OTOMOBİL 751 1,388 JINBEI&HUASONG BİNEK OTOMOBİL 1,892 10,549 HAFİF TİCARİ ARAÇ 37,781 114,391 BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ 39,673 124,940 RENAULT GRUBU , , , , , BİNEK OTOMOBİL 753,363 764,780 %-1.5 2,511,464 2,417,380 %3.9 LCV 138,176 101,766 %35.8 459,054 331,563 %38.5 BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ 891,539 866,546 %2.9 2,970,518 2,748,943 %8.1

RENAULT GRUBU’NUN EN BÜYÜK 15 PAZARI 2018 İLK 9 AY