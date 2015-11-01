Renault Grubu’ndan Rekor Satış

Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 10,4 artışla 1,88 milyon araç satarak satış rekoru kırdı. Renault Grubu, 2017 yılının ilk yarısında, yüzde 2,6 büyüyen bir pazarda yüzde 10,4’lük artışla 1,88 milyon araç sattı. Bütün grup markaları, satış adetleri ve pazar paylarında artış kaydetti. Renault ve Dacia markaları 6 ayın satış rekorunu kırdı. Renault, Avrupa’nın en çok satan ikinci markası oldu.

Renault Grubu, (Lada dahil) küresel satışları (binek+ hafif ticari) yüzde 2,6 büyüyen pazarda yüzde 10,4 oranında artış kaydetti. Grubun pazar payı böylece yüzde 4,1’e yükseldi (2016’ya göre + 0,3 puan). Renault ve Dacia markaları, ilk yarıda satış rekoruna imza attı. Grup, 1 milyon 342 bin 320 adet Renault ve 332 bin 845 adet Dacia olmak üzere 1 milyon 879 bin 288 adet araç satışı gerçekleştirdi. Renault Samsung Motors satışları yüzde 12,5 artarken Lada satışları yüzde 12,2 artış kaydetti. Renault Grubu İcra Kurulu üyesi ve Renault Grubu Ticari Direktörü Thierry Koskas, ‘’Yılın ilk yarısında 1,88 milyondan fazla araç satarak yeni bir rekora imza attık. Bütün markalarımızın bütün bölgelerdeki satış adedi ve pazar payı artış kaydetti. Yenilenen ürünlerimizin ve coğrafi genişleme stratejimizin sonuçlarını almaya devam ediyoruz’’ dedi.

Avrupa’da satışlar, pazardan daha hızlı büyümeye devam etti. Satışlar, yılın ilk yarısında yüzde 4,4 oranında büyüyen bir pazarda yüzde 5,6’lık bir artış göstererek toplam 1 milyon 25 bin 146’ya ulaştı. Grubun binek + hafif ticari araç pazar payı 0,1 puan artarak yüzde 10,8’e ulaştı.

Renault markası yüzde 8,2’lik bir pazar payı için tek başına yüzde 4,3 oranında büyüme kaydetti. Renault, özellikle Megane ailesinin 2016 yılında tamamen yenilenmesinin olumlu etkilerini gördü. Clio 4, Avrupa’nın en çok satılan ikinci modeliyken Captur, kendi sınıfının lider crossover modeli olarak yer alıyor.

Renault, yüzde 26,8’lik pazar payı ile elektrikli araç segmentindeki liderliğini korurken satış adedini yüzde 34 artırdı. Avrupa’nın en çok satılan elektrikli modeli ZOE’nin satışları ise yüzde 44 artış gösterdi.

Dacia markası, 245 bin 453 adetlik araç satışı ve yüzde 2,6’lık pazar payıyla Avrupa’da altı aylık satış rekoru kırdı. Yüzde 9,3 oranındaki bu yükseliş, yenilenen Sandero ve Duster’ın performansından kaynaklandı.

Fransa’da, Renault Grubu binek otomobillerinde son altı yılın en iyi yarıyıl performansını elde etti. Twingo, Clio, Talisman ve Espace kendi segmentlerinin lideri konumunda yer alırken, Dacia, kendi satış rekorunu perakende pazarında lider olan Sandero ile kırdı. Bir önceki yıla göre yüzde 42’nin üzerinde bir artışla 9 bin 200’den fazla satış ile elektrikli binek otomobili satışlarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan ZOE ise elektrikli araç pazarının açık ara lideri konumunda yer alıyor.

Avrupa dışındaki tüm bölgelerde de satış adedi ve pazar payı yükseliş kaydetti. Grup, satışlarını yüzde 3,4 oranında büyüyen bir pazarda yüzde 16,8 artırdı. Renault Grubu, ürün gamının başarısıyla konumunu sağlamlaştırıyor. Güney Kore’de QM6 ve SM6, Rusya’da Captur, Vesta ve Xray, Çin’de Koleos, Türkiye’de Megane Sedan ve Amerika kıtasında Oroch.

Afrika-Orta Doğu-Hindistan’da, Grubun satışları yüzde 19,3 artarken, pazar payı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti (+1,1 puan).

İran’da, Tondar ve Sandero’nun başarısı sayesinde satışlar büyük bir artış sergiledi. (+yüzde 100,3)

Hindistan’da Renault, yüzde 3,3’lük pazar payı ile en önemli Avrupalı otomobil markası olmaya devam ediyor.

Kuzey Afrika’da, Grubun satışları yüzde 8,3 daralan bir pazarda yüzde 10,1 oranında büyüdü. Grup, 7,2 puan artışı ile pazardan yüzde 43 oranında pay aldı.

Avrasya’da yüzde 2,5 oranında büyüyen bir pazarda, satışlar yüzde 8,6 artış gösterdi. Grubun Lada markasını da kapsayan pazar payı Rusya’daki dinamizm sayesinde 1,4 puan artarak yüzde 24,5 oldu.

Dört yıldan bu yana ilk kez büyüyen Rusya pazarı ise yılın ilk yarısında yüzde 6,9 büyüdü. Grup, satışlarını Lada da dahil olmak üzere yüzde 14 oranında artırdı.

Lada, yeni modelleri Vesta ve Xray’in başarısı sayesinde satışını yüzde 12,8 oranında artırarak, pazardan neredeyse iki kat hızlı büyüyerek yüzde 19,5’lik bir pazar payına ulaştı. (+1 puan)

Renault markası 0,7 puan artış ile yüzde 8,5’lik bir pazar payı elde ettii. Captur satışları altı aylık dönemde 14 bin 140 adedi aştı.

Rusya, Lada’nın satış konsolidasyonuyla birlikte Grubun 2. pazarı oldu.

Türkiye’de, yüzde 8,6 daralan pazarda Renault, Megane Sedan ve Clio Ailesi’nin katkısı ile yüzde 13,7 pazar payı ile yılın ilk yarısında pazarın lider markası. Megane Sedan ve Clio HB Türkiye’nin en çok satılan ilk üç modeli arasında yer alıyor.

Asya Pasifik bölgesinde, yüzde 3,6 büyüyen bir pazarda satışlar yüzde 50,5 arttı.

Çin’de, Grubun satış adedi yaklaşık 36 bine ulaştı. (2016’nın ilk yarısında bu rakam 9 bin 771 idi). Bunun 21 bin adedi, 2016 sonunda piyasaya sunulan ve Çin’de üretilen ‘’Yeni Koleos’’ oldu.

Renault Samsung Motors, Güney Kore’de yüzde 4,2 daralan bir pazarda yüzde 12,5 büyüdü. Markanın pazar payı, yeni model lansmanlarının başarısı (SM6 ve QM6) sayesinde yüzde 6,9’a ulaştı (+ 1 puan).

Kuzey ve Güney Amerika bölgesinde, satışlar yüzde 8,3 oranında büyüyen bir pazarda yüzde 14,6 arttı ve pazar payı 0,4 puan artışla yüzde 6,5 oldu. Sandero, Logan ve Duster Oroch başarılarını pekiştirdiler.

Renault Grubu, Arjantin pazarının canlanmasından yararlanmaya devam etti ve yüzde 34 oranında büyüyen bir pazarda satışlarını yüzde 45,6 artırdı. Pazar payı, 1,1 puan artarak yüzde 13,3’e ulaştı. Renault, 2016 sonundan beri Sandero ve Logan’ın bölgedeki üretiminin faydasını görüyor. Brezilya’daki pazar, yılın ilk yarısında yüzde 4,2 büyürken, Grup bu büyümeden yararlanarak satışlarını yüzde 5,1 artırdı ve yüzde 7,4’lük bir pazar payı elde etti.

RENAULT GRUBU’NUN 2017 PAZAR ÖNGÖRÜSÜ

2017’de, küresel pazarın yüzde 1,5 ila yüzde 2,5 oranında büyüyeceği öngörülürken, Avrupa pazarının yüzde 2’lik bir büyüme göstermesi bekleniyor. Fransa pazarının ise Avrupa pazarı gibi yüzde 2 oranında büyümesi bekleniyor. Avrupa dışında, Rusya pazarının yüzde 5’in üstüne bir büyüme gösterebileceği tahmin ediliyor. Brezilya pazarındaki büyüme beklentisi yüzde 5 iken, bu büyüme ivmesinin Çin’de yüzde 5’in üstünde, Hindistan’da ise yüzde 8’in üstünde devam etmesi bekleniyor. Grup, yılın ikinci yarısında, Avrupa’da yenilenen ürün gamının, uluslararası alanda ise Çin’de Koleos, Rusya’da Kaptur, Xray ve Vesta, Güney Kore’de QM6 ve SM6, Latin Amerika’da yeni SUV serisinin yarattığı fırsatlardan yararlanmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu sebeple Renault Grubu, Avrupa ve dışındaki satış ve pazar payı olarak büyümeyi öngören 2017 satış hedeflerini teyit ediyor. Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 10,4 artışla 1,88 milyon araç satarak satış rekoru kırdı. Renault Grubu, 2017 yılının ilk yarısında, yüzde 2,6 büyüyen bir pazarda yüzde 10,4’lük artışla 1,88 milyon araç sattı. Bütün grup markaları, satış adetleri ve pazar paylarında artış kaydetti. Renault ve Dacia markaları 6 ayın satış rekorunu kırdı. Renault, Avrupa’nın en çok satan ikinci markası oldu.

Bölgelere göre Grup satışları (Binek Otomobili + Hafif Ticari Araç)

Ocak- Haziran – Satış adedi 2017 2016 Fark % Fransa 368.002 361.664 1,8 Avrupa (Fransa haricinde) 657.144 609.464 7,8 Fransa + Avrupa Toplam 1.025.146 971.128 5,6 Afrika-Orta Doğu-Hindistan 249.081 208.708 19,3 Avrasya 323.043 297.552 8,6 Amerika kıtası 181.566 158.460 14,6 Asya-Pasifik 100.452 66.729 50,5 Toplam (Fransa + Avrupa haricinde) 854.142 731.449 16,8 Dünya Toplam 1.879.288 1.702.577 10,4

Markalara göre Satışlar

İlk 6 ay – Satış adedi 2017 2016 Fark % RENAULT Binek Otomobil 1.141.703 1.030.731 10,8 Hafif Ticari Araç 201.617 193.300 4,3 Binek Otomobili + Hafif Ticari 1.343.320 1.224.031 9,7 RENAULT SAMSUNG MOTORS Binek Otomobil 52.776 46.917 12,5 DACIA Binek Otomobil 310.141 276.242 12,3 Hafif Ticari Araç 22.704 21.368 6,3 Binek Otomobili + Hafif Ticari 332.845 297.610 11,8 LADA Binek Otomobili 144.836 130.243 11,2 Hafif Ticari Araç 5.511 33.776 45,9 Binek Otomobili + Hafif Ticari 150.347 134.019 12,2 RENAULT GRUBU Binek Otomobili 1.649.456 1.484.133 11,1 Hafif Ticari Araç 229.832 218.444 5,2 Binek Otomobili + Hafif Ticari 1.879.288 1.702.577 10,4