Renault Grubu’nun pazar payında Türkiye ilk 5’te

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 büyüyen Renault Grubu, neredeyse 1 milyonluk satışa yaklaştı. Bu alanda grup için önemli bir pazar olan Türkiye ise yüzde 18.4 pazar payı ile ilk 5 içinde yer alıyor. Türkiye’yi ise Belçika takip ediyor.

Türkiye’de Renault Grubu (Renault-Dacia) 2018’in ilk çeyreğinde 29 bin 268 adet araç satarak pazar payını yüzde 18.47’ye taşıdı. Cezayir ise grubun yüzde 62 ile satış payını artırdığı en iyi ülkelerin başında geldi. Fransa ve Rusya Renault Grubu’nun en iyi satış yaptığı ülkelerin başında gelirken bu bölgelerde de da oran yüzde 29’u geçmedi. Böylece Türkiye grubun Pazar payını artırdığı en iyi ülkelerden biri olarak ilk 5 arasına girdi. 2018’in ilk çeyreğinde küresel otomotiv pazarında araç satışları yüzde 2.7 artarken, Renault Grubu’nun, Jinbei ve Huasong dahil olmak üzere binek otomobilleri ve hafif ticari araçları kapsayan küresel satışları aynı dönemde yüzde 4.8 arttı. Renault Grubu’nun pazar payı 2017’ye göre yükselerek yüzde 4’e kadar ulaştı. Grubun, Renault ve Dacia markalarının her biri ilk çeyrekte rekor satışlara imza attı. Avrupa’da, Renault Grubu’nun satış adedi, Yeni Duster ve Koleos modellerinin başarısıyla, yüzde 0.6 büyüyen pazardan daha fazla büyüme kaydederek yüzde 2.8’e çıktı. Avrupa dışında ise, grup satışları Avrasya bölgesinde yüzde 22.1, Kuzey ve Güney Amerika’da da yüzde 21.3’ü gördü. Afrika, Orta Doğu ve Hindistan (-%5,3) ile Asya Pasifik (%-18,6) bölgelerinde ise satışlarda yavaşlama kaydedildi. 2018’in ilk çeyreğinde Renault Grubu’nun cirosu yüzde 0.2 artarak 13 milyar 155 milyon euroya ulaştı. Bu ciroya göre gelir yaklaşık yüzde 5.4 yükseliş kaydetti.

PARANIN DEĞER KAYBI ETKİLEMEDİ

Avtovaz hariç otomobil cirosu yüzde 2.5 düşerek 11 milyar 646 milyon euro oldu. Bu düşüşte 1.1 puanlık negatif etkinin yanı sıra, Renault Grubu’nun ticari faaliyetlerinde kullandığı başlıca para birimleri olan Arjantin Pesosu, Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden para birimlerinin önemli değer kaybının yarattığı 4.8 puanlık negatif etki önemli rol oynadı. Satılan araç sayısının etkisi ise pozitif oldu. (+ 2.3 puan). Gelişmekte olan ülkelerin kur zayıflığının telafi edilmesi 1.2 puanlık pozitif fiyat etkisi sağladı. Avtovaz’ın Renault Grubu’nun toplam cirosuna katkısı ilk çeyrekte, döviz kurlarındaki 85 milyon euroluk negatif etkiye rağmen ve Lada satışlarının güçlü artışı sayesinde % 25,8 oranında artış ile 716 milyon avro olarak gerçekleşti.

DÜNYA OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 2.5 BÜYÜYECEK

Bu yıl, küresel pazarda 2017’ye oranla yüzde 2.5’lik bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa ve Fransa pazarının pazarlarının yüzde 1 büyüyeceği tahmin ediliyor. Türkiye pazarının ise geçen yıla göre paralel bir seyirde olacağının altı çiziliyor. Uluslararası çapta, Rusya pazarında yaklaşık yüzde 10 oranında bir büyüme kaydedileceği öngörülürken, Brezilya ve Çin’de yüzde 5’in üzerinde, Hindistan’da da yüzde 6 oranında bir büyüme gerçekleşecek. Bu bağlamda, Renault Grubu sektördeki liderli ise şöyle pekiştirmesi bekleniyor: “Grup’un cirosunu artırmak. Grubun faaliyet karını yüzde 6.0’ın üzerinde tutmak. Otomobil faaliyetlerinden gelmesi beklenen pozitif nakit akışı yaratmak.”