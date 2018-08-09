Bu Koleos bir başka

Renault’nun yeni nesil Koleos modeli, kaslı tasarımı ve geniş iç hacmiyle öne çıkıyor. Küçük hacimli dizel ünite, düşük tüketimiyle öne çıkarken konfor seviyesi de oldukça başarılı

GÖKHAN KARA-İSTANBUL

Son yolların otomotiv dünyasındaki yükselen trendi kuşkusuz SUV’lar. Heybetli tasarımlarıyla güven hissi veren bu iri araçlar, geniş iç mekanları ve zengin donanım listeleriyle tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu trende uyum sağlayan markalar, satış rakamlarını yukarı taşırken geç kalanlar, daha iddialı olmak zorunda. SUV-crossover pazarında iki farklı modelle mücadele eden Renault, ürün gamını yeni nesil Koleos ile tamamladı. Captur ve Kadjar’ın üzerine konumlanan yeni Koleos, önceki versiyonla hiçbir bağı kalmayan güçlü tasarımıyla pazarın iddialı oyuncularından olmaya aday. Bu ay konuğumuz olan yeni Koleos, 5 kişi için geniş bir iç hacim ve makul tüketime sahip küçük hacimli dizel motoruyla dikkat çekiyor.

YOLA TEPEDEN BAKIYOR

4.67 metrelik uzunluğu, 1.84 metrelik genişliği ve 1.68 metrelik yüksekliğiyle D SUV pazarının iri oyuncularından olan yeni Koleos, iri boyutlarını son derece başarılı şekilde sergiliyor. Yüksek motor kaputu, markanın yeni imzası haline gelen C şeklindeki LED gündüz farları ve geniş ızgara, araca prestijli bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde de devam eden iri hatlar, şık far tasarımı ve geniş arka camla sportiflikle şıklığın dengesini sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan 19 inçlik alaşım jantlar çok şık. 2.7 metrelik aks aralığına sahip otomobil, 210 milimetrelik yerden yüksekliğiyle trafikte yüksekten bakmayı sevenleri mutlu ediyor.

663 LİTRELİK BAGAJ GENİŞ

Güçlü tasarım iç mekanda yerini teknolojik şıklığa bırakıyor. 8.7 inçlik dev tablet ekranı gibi 7 inçlik TFT LED göstergeler de dikkat çekiyor. Yüksek oturma pozisyonu, büyük motor kaputuyla birlikte aracın boyutlarını tam olarak belli ediyor. Rahat koltuklar uzun yolculuklarda bile yormazken sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Bu ferahlık 663 litrelik bagajda da hissediliyor. Üstelik elektrikli bagaj kapağı, eller serbest şekilde de açılıp kapatılabiliyor. Başarılı yalıtım sayesinde içerideki gürültü oldukça düşürülmüş. Konfor ise gerçekten başarılı seviyede.

130 BEYGİRLİK DİZEL

Yeni Koleos’ta kullanılan 1.6 litrelik dCi motor, 130 beygir güç ve 320 nm tork üretiyor. 1674 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan dizel ünite, 7 ileri olacak şekilde programlanmış X-Tronic şanzımanla birlikte sunuluyor. Aracı 0’dan 100 km/s sürate 12.9 saniyede ulaştıran araç, saatte 183 kilometrelik maksimum hızıyla da beklentileri karşılıyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi, araca yeterli yol tutuş yeteneğini kazandırıyor ve virajlarda fazlaca yatmasını engelliyor. Dinamik sayılabilecek sürüş, performanslı kullanıma da karşılık verebiliyor. Dizel ünite asıl hünerini tüketimde gösteriyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 5.4 litre. 60 litre depoyla 1100 kilometrenin üzerinde menzil sunuluyor. Yüksek ağırlığa rağmen elde ettiğimiz 6.1 litrelik ortalama da oldukça başarılı.

FİYATLANDIRMA İDDİALI