BOŞUNA YILIN OTOMOBİLİ OLMADI

Renault’nun kompakt sınıftaki yeni oyuncusu Megane Sedan, sportif tasarımı, güçlü motorları ve zengin donanımıyla öne çıkıyor. Araç, yılın en çok satan otomobili olmaya da aday

GÖKHAN KARA

Dünyada olduğu gibi Türkiye otomotiv sektörü de kendi pazarındaki iddialı modelleri ödüllendirmeye başladı. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyeleri tarafından gerçekleştirilen ‘yılın otomobili’ ödülünü bu yıl Renault Megane Sedan kazandı. Daha ilk nesliyle Türk tüketicisinin gönlünü kazanan Megane Sedan, daha sonra Fluence ismini alsa da, 3’üncü nesilde tekrar özüne dönüş yaptı. İlk iki nesil gibi Bursa’da üretilen yeni nesil Megane Sedan, 1.6 litrelik dizel motoruyla konuğumuz oldu.

SINIFININ EN RADİKALI

Markanın, yeni nesil Clio ile başlattığı ve Megane ailesiyle adeta zirveye ulaşan tasarım hamlesi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgiyle karşılandı. Otomobil satışlarında zirveye oynayan yeni Megane Sedan, radikal far tasarımı, kaslı görünümü ve sportif çizgileriyle sınıfının en çekici modelleri arasındaki yerini aldı. LED Pure Vision farlarıyla adeta markaya yeni bir imza kazandıran model, arka bölümde de bu ayırt edici özelliğini devam ettiriyor. 4.63 metrelik uzunluğu, 1.81 metrelik genişliği ve 1.44 metrelik yüksekliğiyle kompakt sedan pazarının iri modelleri arasında yer alan araç, iddialı tasarımıyla boyutlarını gizlemeyi başarıyor. Opsiyonel olarak sunulan 18 inçlik şık alaşım jantlar da profildeki akıcı hatlarla uyumlu tasarlanmış.

5 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Aracın iç mekanı, hatchback kardeşiyle aynı. Standardı 7 inç olan, 8.7 inçlik seçeneği de sunulan dikey konumlu dokunmatik ekran, radikal tasarımın iç mekandaki yansıması olarak öne çıkıyor. 5 farklı sürüş moduna sahip sürüş sistemi, bu modları farklı renkteki ambians aydınlatmasıyla görsel olarak da yansıtıyor. Ergonomik açıdan başarılı olan kokpitte işçilik ve malzeme kalitesi de sınıf standartlarının üzerinde. İç mekanda sunulan yaşam alanı, hem ön hem arkada oldukça ferah. Masaj fonksiyonlu sürücü koltuğunun sunulduğu aracın 503 litrelik bagajı da oldukça geniş.

130 BEYGİRLİK DİZEL

Megane Sedan’da sunulan en güçlü dizel ünite 1.6 litrelik dCi. 130 beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. 1501 kilogramlık otomobile iyi performans değerleri kazandıran motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.5 saniyede ulaştırıyor. Saatte 201 kilometre hıza ulaşabilen araç, ara hızlanmalarda da seri bir yapıda. Tatlı sert süspansiyon sisteminin yardımıyla oldukça iyi yol tutan araç, performanslı sürüşlere de cevap verebiliyor. Sessiz yapısıyla öne çıkan motor, düşük tüketimiyle de iddialı. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.1 litre olan araç, 49 litrelik deposuyla yaklaşık 1200 kilometre menzil vadediyor. Bizim kullanımımızda 5.7 litrelik ortalamayı tutturan araç, sabit hızlı otoyol sürüşlerinde 5 litrenin altına rahatlıkla inebiliyor.

FİYAT RAKİPLERE BENZER

Renault, yeni nesil Megane Sedan’ı 73 bin liradan başlayan (1.6 litre benzinli, Joy) fiyatlarla satışa sunuyor. Dizel motor için en az 106 bin 750 lira ödemek gerekiyor. Bize konuk olan 1.6 litre dizel motor ve Icon donanımlı versiyon ise 134 bin 500 liralık etiket taşıyor. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata son derece zengin bir donanım listesi eşlik ediyor.