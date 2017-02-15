Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Nissan 2016’da satış rekoru kırdı

Nissan 2016’da satış rekoru kırdı

Hyundai i30 wagon siluetiyle geldi

Hyundai i30 wagon siluetiyle geldi

İhracat lideri Ford Otosan 18 milyar ciroya ulaştı

İhracat lideri Ford Otosan 18 milyar ciroya ulaştı

Renault Megane Sedan detayları

Renault Megane Sedan detayları

Honda’nın SUV’ları 2016’da rekor kırdı

Honda’nın SUV’ları 2016’da rekor kırdı

Türkiye’de bakım ve onarım Avrupa’dan daha ucuz

Türkiye’de bakım ve onarım Avrupa’dan daha ucuz

510 beygirlik Giulia Türkiye’de yola çıkıyor

510 beygirlik Giulia Türkiye’de yola çıkıyor

Yeni Seat Leon’un fiyatı belli oldu

Yeni Seat Leon’un fiyatı belli oldu

Opel Yeni Insignia Sports Tourer’i sundu

Opel Yeni Insignia Sports Tourer’i sundu

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault sedan suv test toyota tüketim türkiye yeni

Renault Megane Sedan detayları

Renault Megane Sedan detayları

Fransız üretici Renault, C segmentindeki temsilcisi olan Megane modelini sedan versiyonuna kavuşturdu. Yeni sedan model, segmentinde tek olan, geniş panoramik elektrikli cam tavanı ile vurgulanan dinamik tasarımı ile dikkat çekiyor. 2015 sonunda Yeni Megane HB ve 2016 Mart ayında Yeni Megane Sport Tourer’ın lansmanında sonra Yeni Megane Sedan, Megane ailesinin en yeni ve son üyesi. […]

15 Şubat 2017 Çarşamba -
Facebook 0 Twitter 0

Fransız üretici Renault, C segmentindeki temsilcisi olan Megane modelini sedan versiyonuna kavuşturdu. Yeni sedan model, segmentinde tek olan, geniş panoramik elektrikli cam tavanı ile vurgulanan dinamik tasarımı ile dikkat çekiyor.

2015 sonunda Yeni Megane HB ve 2016 Mart ayında Yeni Megane Sport Tourer’ın lansmanında sonra Yeni Megane Sedan, Megane ailesinin en yeni ve son üyesi. Yeni Megane Sedan, Renault’nun yenilenen tasarım kimliğinin tüm özelliklerine sahip. Türkiye’de efsaneleşen Megane Sedan yeni versiyonu ile yine tüketicinin beğenisini toplayacak. Otomobilin dinamik ve ayırt edici tasarımı, dengeli oranları ve C şeklinde LED farları ile vurgulanıyor.

ZENGİN DONANIM

Yeni Megane Sedan, arka kabin genişliği ile segmentinde ayırt ediliyor. Yeni model Eller Serbest Bagaj Kapağı sistemi ile de erişim ve kullanım kolaylığı sunuyor. Yeni Megane Sedan, 7’’ TFT renkli dijital ekranı, 8,7’’ multimedya tablet ekranı, R-LINK 2, MULTI-SENSE, Head-up Display, Eller Serbest Park Sistemi ve diğer konfor ve sürüşe yardımcı birçok teknoloji ile üst segment otomobillerin özelliklerini taşıyor. (Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi, vb.)

,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr