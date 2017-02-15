Renault Megane Sedan detayları

Fransız üretici Renault, C segmentindeki temsilcisi olan Megane modelini sedan versiyonuna kavuşturdu. Yeni sedan model, segmentinde tek olan, geniş panoramik elektrikli cam tavanı ile vurgulanan dinamik tasarımı ile dikkat çekiyor.

2015 sonunda Yeni Megane HB ve 2016 Mart ayında Yeni Megane Sport Tourer’ın lansmanında sonra Yeni Megane Sedan, Megane ailesinin en yeni ve son üyesi. Yeni Megane Sedan, Renault’nun yenilenen tasarım kimliğinin tüm özelliklerine sahip. Türkiye’de efsaneleşen Megane Sedan yeni versiyonu ile yine tüketicinin beğenisini toplayacak. Otomobilin dinamik ve ayırt edici tasarımı, dengeli oranları ve C şeklinde LED farları ile vurgulanıyor.

ZENGİN DONANIM

Yeni Megane Sedan, arka kabin genişliği ile segmentinde ayırt ediliyor. Yeni model Eller Serbest Bagaj Kapağı sistemi ile de erişim ve kullanım kolaylığı sunuyor. Yeni Megane Sedan, 7’’ TFT renkli dijital ekranı, 8,7’’ multimedya tablet ekranı, R-LINK 2, MULTI-SENSE, Head-up Display, Eller Serbest Park Sistemi ve diğer konfor ve sürüşe yardımcı birçok teknoloji ile üst segment otomobillerin özelliklerini taşıyor. (Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi, vb.)