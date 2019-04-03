Renault modellerinde Nisan kampanyası

Renault Nisan ayında yeni bir araba kampanyasına imza attı. Otomobil almak isteyenler için 30 bin lira peşinat isteyen marka 1500 liralık taksit imkanı da sunuyor.

Nisan ayında Renault’nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor. Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30.000TL peşinat ve aylık 1.500TL’den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30.000TL peşinat ile 1.500TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 35.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 40.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit bulunuyor.Kampanyada Kadjar ise 55.000TL peşinat ve 3.000TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,79 faiz oranı yer alıyor. Müşteriler, #hayırlıolsun hashtagli kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Renault Kasko’da anında 1.000TL indirim imkanına sahip oluyor. Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 40.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz fırsatı bulunuyor.